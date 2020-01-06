'Senet' operasyonunda ikinci dalga: 2 avukata gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Senet' operasyonunda ikinci dalga: 2 avukata gözaltı

DHA

ANTALYA'da kendilerini 'polis', 'adliye çalışanı' ve 'postacı' olarak tanıtan suç örgütüyle ilgili ikinci dalga gözaltılar yaşandı. Çete lideri olmakla suçlanan tutuklu sanık Ahmet Aydın'ın, azmettirici olduğunu ileri sürdüğü iki avukat da gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen avukatlar, adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANTALYA'da kendilerini 'polis', 'adliye çalışanı' ve 'postacı' olarak tanıtan suç örgütüyle ilgili ikinci dalga gözaltılar yaşandı. Çete lideri olmakla suçlanan tutuklu sanık Ahmet Aydın'ın, azmettirici olduğunu ileri sürdüğü iki avukat da gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen avukatlar, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Antalya'nın farklı ilçelerinde çeşitli tarihlerde varlıklı ve adli davaları olan kişilere kendilerini 'polis', 'adliye görevlisi' veya 'postacı' olarak tanıtan kişiler, duruşmaya gelmedikleri, ifade vermedikleri, evrakta eksiklik olduğu bahaneleriyle bu kişilerin gözünü korkutup çeşitli belgeler imzalattı. Belgeler arasına koydukları boş senetleri de imzalatan bu kişiler, senetleri daha sonra Antalya'da avukatlık yapan Çağrı Çolak ve Serkan Ergül aracılığıyla tahsilata koydu. Senetlerden habersiz onlarca kişi, haklarında başlatılan icra takipleri nedeniyle savcılığa giderek şikayetçi oldu.
İMZALAR GERÇEK OLUNCA PARAYI ÖDEMEK ZORUNDA KALDILAR
Ancak senetlerdeki imzaların gerçek olması nedeniyle tahsilatlar yapılmaya, evlere, araçlara, arazilere haciz konulmaya başlandı. Şikayetlerden sonuç alamayan mağdurlar, WhatsApp grubu kurarak dayanışma içine girdi.
DİĞER İLLERDEN DE ŞİKAYET GELDİ
Muğla, Burdur ve Isparta'da da aynı kişilerin dolandırıcılık yaptığı iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskınlarda, aralarında avukatlar Çağrı Çolak ve Serkan Ergül'ün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ahmet Aydın, Ramazan Aydın, Çağrı Çolak, Serkan Ergül, avukat katibi Gökhan Damcı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
5'İ TUTUKLU 13 SANIK
Antalya Cumhuriyet Savcısı Önder Şeker'in hazırladığı iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu 5 sanık ile tutuksuz sanıklar Büşra D., Hikmet A., Mehmet E., Mehmet C.A., Salih A., Salih U., Serdal Ö. ve şikayetçi sanık Havva G., 8 ayrı olayla ilgili resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları aracı kılınarak dolandırıcılık, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması suçlamalarıyla yargılanacak.
20 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK
İddianamede, sanıkların, bir davası veya soruşturması olan kişileri avukatlar aracılığıyla tespit ederek, resmi belgelere ulaştıkları ifade edildi. Ayrıca, polis kimliğiyle eşi FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan kişinin evine gelip tutuklamaya dair tutanak adı altında boş kağıt imzalattıkları, polis giysisiyle bir kişiye, iş yerinden hırsızlık sonucu mağduriyeti giderilmediğine dair boş evrak imzalattıkları ve bu belgeleri senet olarak icraya koyduklarına vurgu yapıldı. Sanıkların, iddiaya göre kendilerini polis, adliye çalışanı ve postacı olarak tanıtıp vatandaşlara imzalattırdıkları senetleri tahsilata koyarak yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.
2 AVUKAT AZMETTİRİCİ İDDİASI
Sanıklardan çete lideri olduğu iddia edilen tutuklu Ahmet Aydın, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek, senetleri tahsilata koyan iki avukatın adını verip, kendisini avukatlar Y.Y. ile H.E.'nin azmettirdiğini iddia etti. Dolandırılan İbrahim Uzhan'ı (100) daha önce tanımadığını belirten Ahmet Aydın, savcılıktaki ifadesinde şöyle dedi:
"2017 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi Y.Y. ve H.E.'nin bürosunda bulunduğum esnada bu şahıslar bana İbrahim Uzhan isimli şahsın bilgilerini verdi. Şahsın yaşlı birisi olduğunu söylediler. Evini gösterdiler ve benden İbrahim Uzhan'dan boş A4 kağıdına imza attırmamı ve kendilerine götürmemi istediler. Bunun karşılığında bana 10 bin TL vermeyi teklif ettiler. Ben de maddi durumumun kötü olması sebebiyle tekliflerini kabul ettim. Birkaç gün sonra H.E.'nin bana vermiş olduğu posta memuru kıyafetlerini giyerek bana göstermiş oldukları İbrahim Uzhan'ın evine gittim. Evinin bahçesinde İbrahim Uzhan'ı gördüm. Şahsa 'Evrakınız var. Şurayı imzalamanız gerekiyor' dedim. İbrahim Uzman hiçbir şey demeden, itiraz etmeden 2 adet A4 kağıdını imzaladı. Aynı gün Y.Y. ve H.E.´ye imzalı kağıtları verdim. Y. ve H., İbrahim Uzhan'ın imzalamış olduğu boş kağıtları keserek senet haline getirip icra takibine konu etti. Senetlerden birini 480 bin TL olarak doldurmuşlar ve alacaklı olarak benim adımı yazmışlar. Diğerini de 430 bin TL olarak doldurmuşlar ve alacaklı olarak da arkadaşım M.C.A.'nın adını yazmışlar. İbrahim Uzhan'ın yaşının fazla olması sebebiyle senetlerde sıkıntı yaşanmaması için sağlık raporu gerekiyormuş. Avukat Y.Y., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir müdürden İbrahim Uzhan'ın başka bir tapu işlemi nedeniyle almış olduğu sağlık raporunu temin etmiş. Hatta senetlerin keşide tarihinin de sağlık raporunun verildiği gün olarak doldurulduğunu biliyorum. Senetler icra takibine konu edildikten sonra avukat Y.Y., benden temlik aldı."
Ahmet Aydın'ın ifadesi üzerine gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlanan avukatlar Y.Y. ile H.E., adliyeye sevk edildi. İki avukat, adli kontrolle serbest bırakıldı. Dosyanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.
Dolandırılanlar arasında yer alan İbrahim Uzhan, geçen yıl kasım ayında yaşamını yitirmişti. Dolandırıcıların, vefat eden Uzhan'ın 3,5 milyon liralık arsa, ev ve arabasına haciz koydurdukları ortaya çıktı.

ANTALYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım ...
Antalyaspor'da Tamer Tuna imza attı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Tamer Tuna imza attı
Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu
YEREL HABERLER Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu
Tamer Tuna Antalyaspor'da üç ayrılığı açıkladı Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna: "Takımdan ayrılan ve kampa katılmayan üç oyuncumuz, Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal" Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay: "Şu an için Fedor Kudryashov ile anlaşmış bulunmaktayız"
YEREL HABERLER Tamer Tuna Antalyaspor'da üç ayrılığı ...
Ölü bulunan doktorun cenazesinde gözyaşları sel oldu Doktor Leman Ege’nin kendisi gibi doktor kız kardeşi ve iki oğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Ölü bulunan doktorun cenazesinde gözyaşları sel ...
Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi ...
Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi İş yerine kendi yaptıkları sal ile girdiler
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi İş ...
Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (4)
YEREL HABERLER Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (4)
Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnafımız sağlık hizmetinden yoksun bırakılmamalı”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnafımız sağlık ...
Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı
Kumluca'da taşan dere su baskınına sebep oldu
YEREL HABERLER Kumluca'da taşan dere su baskınına sebep oldu
Fenerbahçe'de teknik heyet mutsuz
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de teknik heyet mutsuz
Beşiktaş salonda çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş salonda çalıştı
Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan
Antalya'da futbola fırtına arası
YEREL HABERLER Antalya'da futbola fırtına arası
Çalışan taksilerin yüzde 70'i Muratpaşa'da 130 taksi durağında 2 bin 500 taksi hizmet veriyor
YEREL HABERLER Çalışan taksilerin yüzde 70'i Muratpaşa'da 130 taksi ...
Muhtarlar Dernek Başkanları Döşemealtı’nda bir araya geldi
YEREL HABERLER Muhtarlar Dernek Başkanları Döşemealtı’nda bir araya ...
Fırtına çilek seralarını vurdu
YEREL HABERLER Fırtına çilek seralarını vurdu
Belek’i fırtına vurdu, takımlar antrenmanlarını iptal etti
YEREL HABERLER Belek’i fırtına vurdu, takımlar antrenmanlarını iptal ...
Antalya’da dev dalgalar sahili dövdü Vatandaşlar oluşan görsel şöleni şiddetli rüzgara rağmen izledi, kimisi de cep telefonlarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdi
YEREL HABERLER Antalya’da dev dalgalar sahili dövdü Vatandaşlar ...
Gündoğmuş Güneycik’in içme suyu sorunu çözülüyor 1200 metrelik yeni hat yapılıyor
YEREL HABERLER Gündoğmuş Güneycik’in içme suyu sorunu çözülüyor 1200 ...
Alanya’da okul ve camilere bank ve piknik masası
YEREL HABERLER Alanya’da okul ve camilere bank ve piknik masası
İbradı ve Akseki’de 10 yaşlı bireyin evine bakım yapıldı
YEREL HABERLER İbradı ve Akseki’de 10 yaşlı bireyin evine bakım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X