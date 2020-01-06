Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Pakdemirli'den sürü yöneticisi desteği açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir ...

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürü yöneticisinin desteklenmesi konusunu en yakın zamanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile bir araya gelerek, özellikle küçükbaş hayvancılıkta prim desteği namına yetiştiricileri nasıl desteklerizi önümüzdeki günlerde konuşuyor olacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli'den sürü yöneticisi desteği açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sürü yöneticisi desteğini, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile görüşeceğiz" "Ormanlar üreticinin 7-24 emrinde ama nerede neyi otlatacağını bilmesi noktasında yapılan çalışmayı bir ay içinde duyuracağız" "2020 yılında sürü yönetici istihdam desteğinden daha fazla yetiştiricinin faydalanması için sürü büyüklüğünü 200’den 100 başa düşürdük" "2020 yıl sonu hedeflerimiz 56 milyon başa ulaşmaktır, hedefimiz önümüzdeki dönemde küçükbaş et üretim payını yüzde 10’dan, yüzde 20’ye taşımaktır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürü yöneticisinin desteklenmesi konusunu en yakın zamanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile bir araya gelerek, özellikle küçükbaş hayvancılıkta prim desteği namına yetiştiricileri nasıl desteklerizi önümüzdeki günlerde konuşuyor olacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’li Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı’nın açılışına katıldı.
Burada konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin güçlü bir tarım orman sektörü ve güçlü bir sanayiyle bu sektörde Avrupa’da ilk, dünyada ise ilk 10’nun içinde olduklarını kaydetti.
Avrupa’da büyükbaş hayvan varlığı sayısında ikinci sırada olduklarına değinen Bakan Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığında ise ilk sırada olduklarını belirtti. Bunları yeterli görmediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli,“ Nüfus artışına, küresel ısınmaya, iklim değişikliklerine açlık, israf ve küresel rekabete bağlı olarak zorlu bir uluslararası bir sınavımız var. Varlığımızın ve gücümüzün farkında olarak zorlukları da hesaba katarak rekabetçi örgütlenmiş, sürdürülebilir ve markalaşmış bir üretim modeli ortaya koyuyoruz. Çiftçimizin üreticimizin neye ihtiyacı varsa tüm imkanlarımızı zorladık. Elimizde ne varsa sizler için seferber ettik" diye konuştu.

"Bu yıl sürü sayısı 50 milyona ulaştı"
Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında son 17 yılda sektöre 33 milyar hibe destek sağladıklarını kaydeden Bakan Bekir Pakdemirli, “2019 yılında küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık. Bunlarla yetinmeyeceğiz. Dünyamız ve ülkemizdeki nüfus artışı ve ete olan talebe göre ihtiyaca göre kısa ve uzun vadeli planlamalar üzerinde çalışıyoruz. Bunla beraber küçükbaş süt üretimini 2.3 kat artırarak 867 bin tondan 2 milyon tona çıkardık.Et üretimimizi yüzde 21,2 artışla 94 bin tondan 114 bin tona çıkardık. Bunu daha da hızlandırmalıyız. Küçükbaş artık bun alanda lider olmalı.”ifadelerine yer verdi.

"Sürü yöneticisi istihdamına destek görüşülecek"
Bakan Pakdemirli ,2019 yılında 67 ilde sürü yöneticisi istihdamı yapan 7 bin 39 işletmeye 35,2 milyon destekleme yaptıklarını bildirdi.
Bakan Pakdemirli sürü yöneticisi desteklenmesi hakkında ise şunları söyledi:
"En yakın zamanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile bir araya gelerek,özellikle küçükbaş hayvancılıkta prim desteği namına yetiştiricileri nasıl desteklerizi önümüzdeki günlerde konuşuyor olacağız.”

"5 ülkeye canlı ihraç"
Bakan Pakdemirli, Azerbaycan, Katar, Sudan, Lübnan ve Irak olmak üzere 5 ülkeye 141 bin canlı küçükbaş hayvan ticareti yaptıklarını kaydetti. "Bırakın ithalatı" diyen Bakan Pakdemirli , "İhraç ettik, ben sayılarla konuşuyorum, sayılar yanıltmaz" dedi.
Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 71 bin baş damızlık koyun sayısını 2019 yılında 183 bin başa çıkardıklarını bu yıl ise hedeflerinin 225 bin baş olduğunu vurguladı. Son 17 yılda 195 bin damızlık koyun dağıtıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, bu yıl ise 22 bin baş dağıtım yapacaklarını kaydetti.

"Ormanlar emrinizde"
Orman ve orman içi otlaklarda otlatmaya 2012 yılında izin verildiğini anımsatan Bakan Pakdemirli, “ Ormanların yüzde 53,1’inde hayvanların otlatılması sağlandı. Ama bu konuda bir kafa karışıklığı var. Yetiştirici nerede neyi otlatabileceğini bilsin. İşletme şefliklerine başvurmadan yapabilecek hale getirelim. Küçükbaş hayvanlarımız otlatılması son derece sağlıklı koruma kolama dengesini gözetmemiz gerekiyor. Kesim yapılmış ve yeni filizlenen noktalarda küçükbaş hayvanları sokmamız gerekir. Bu bilinçle hareket ederek tüm ormanlar yetiştiricilerimizin 724 emrindedir. Bir ay içinde bunu sizlere bildireceğiz özellikle keçi için.”diye konuştu.

"100 başa düştü"
Bakan Pakdemirli, 2020 yılında sürü yönetici istihdam desteğinden daha fazla yetiştiricinin faydalanması için sürü büyüklüğünü 200’den 100 başa düşürdüklerini belirtti.

"Pay yüzde 20'ye çıkmalı"
Küçükbaş et tüketiminin özendirilmesi, pazarın artması tüketici alışkanlıklarının değiştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Pakdemirli,” 2020 yıl sonu hedeflerimiz 56 milyon başa ulaşmaktır. Hedefimiz önümüzdeki dönemde küçükbaş et üretim payını yüzde 10’dan, yüzde 20’ye taşımaktır" dedi.
Bakan Pakdemirli, 2023 yılına kadar 2 milyon hektar alanı daha sulamaya açmayı hedeflediklerini bildirerek, bu yılın rekorlarla dolu bir yıl olmasını diledi.
Konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli'ye kepenek giydirilirken birde kuzu hediye edildi. Bakan Bekir Pakdemirli ise temsili olarak 10 sürü yöneticisine içinde radyo, çakı, fener bulunan çanta hediye etti.

ANTALYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

7 kardeş şehrin belediye başkanları Kemer'e geliyor
YEREL HABERLER 7 kardeş şehrin belediye başkanları Kemer'e geliyor
Manavgat Irmağı'nda su seviyesi ırmak kıyısındaki tesisleri tehdit ediyor
YEREL HABERLER Manavgat Irmağı'nda su seviyesi ırmak kıyısındaki ...
Tarihi Gülevşen Camii restore edilecek
YEREL HABERLER Tarihi Gülevşen Camii restore edilecek
'Senet' operasyonunda ikinci dalga: 2 avukata gözaltı
YEREL HABERLER 'Senet' operasyonunda ikinci dalga: 2 avukata gözaltı
Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım ...
Antalyaspor'da Tamer Tuna imza attı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Tamer Tuna imza attı
Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu
YEREL HABERLER Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu
Tamer Tuna Antalyaspor'da üç ayrılığı açıkladı Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna: "Takımdan ayrılan ve kampa katılmayan üç oyuncumuz, Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal" Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay: "Şu an için Fedor Kudryashov ile anlaşmış bulunmaktayız"
YEREL HABERLER Tamer Tuna Antalyaspor'da üç ayrılığı ...
Ölü bulunan doktorun cenazesinde gözyaşları sel oldu Doktor Leman Ege’nin kendisi gibi doktor kız kardeşi ve iki oğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Ölü bulunan doktorun cenazesinde gözyaşları sel ...
Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi ...
Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi İş yerine kendi yaptıkları sal ile girdiler
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi İş ...
Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (4)
YEREL HABERLER Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (4)
Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnafımız sağlık hizmetinden yoksun bırakılmamalı”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnafımız sağlık ...
Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı
Kumluca'da taşan dere su baskınına sebep oldu
YEREL HABERLER Kumluca'da taşan dere su baskınına sebep oldu
Fenerbahçe'de teknik heyet mutsuz
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de teknik heyet mutsuz
Beşiktaş salonda çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş salonda çalıştı
Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan
Antalya'da futbola fırtına arası
YEREL HABERLER Antalya'da futbola fırtına arası
Çalışan taksilerin yüzde 70'i Muratpaşa'da 130 taksi durağında 2 bin 500 taksi hizmet veriyor
YEREL HABERLER Çalışan taksilerin yüzde 70'i Muratpaşa'da 130 taksi ...
Muhtarlar Dernek Başkanları Döşemealtı’nda bir araya geldi
YEREL HABERLER Muhtarlar Dernek Başkanları Döşemealtı’nda bir araya ...
Fırtına çilek seralarını vurdu
YEREL HABERLER Fırtına çilek seralarını vurdu
Belek’i fırtına vurdu, takımlar antrenmanlarını iptal etti
YEREL HABERLER Belek’i fırtına vurdu, takımlar antrenmanlarını iptal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X