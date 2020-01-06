7 kardeş şehrin belediye başkanları Kemer'e geliyor

Ukrayna’nın Odesa şehrinin Yuzhny ilçe belediye başkan yardımcısı Shaykubov Vyacheslav, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyesi Ferhan Fidan ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Temsilcisi Ayşegül Zeybek Uçar da hazır bulundu. Başkan Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Vyacheslav’ı Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. İki ilçe belediyesi arasında uzun zamandır var olan dostluğun her geçen yıl katlanarak arttığını dikkat çeken Topaloğlu, “Dostluğumuzu pekiştirmek için ortak projelerde yer almamız lazım. Bu sayede iki ilçe arasında ve belediye arasında daha çok kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunabiliriz. Turizmi pekiştirmek ve turizm sektörüne katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nisanın 8 ile 10‘u arasında yapılacak olan kardeş şehirlerin belediye başkanları toplantısının Kemer’de yapılacağını da hatırlatan Başkan Topaloğlu, “7 ülkenin kardeş şehir belediye başkanları toplantısı Kemer’de yapılacak. Daha önce Çin ziyaretimizde bu konuyu gündeme getirerek toplantının Kemer’de yapılması talebini iletmiştik ve kabul edilmişti. Toplantının ilk günü turizm ve turizm sektörüne yapılabilecek katkılar ve projeler hakkında bir toplantı yapılacak. İkinci gününde ise tur acenteleri ile birebir toplantılar yapılacak. Çok verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Kemer için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yuzhny Belediye Başkan Yardımcısı Shaykubov Vyacheslov da Ukrayna’da yıl başı tatili olduğu için ziyaretinin resmi değil, dost ziyareti olduğunu söyledi. Yuzhny’in bazı konularda projelere ihtiyacı olduğunu anlatan Başkan Yardımcısı Vyacheslov, “Kemer turizm konusunda bir numara. İşbirliğimiz hem ticaret hem de turizm konusunda devam edecek. Kendi ilçemizde bazı projeler yapmayı düşünüyoruz. Turizm konusunda da sizden yardım istiyoruz. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri Kemer. Bu konuda tecrübeli olduğunuz için sizden destek bekliyoruz” dedi.

Vyacheslov, ziyaret sonrası Topaloğlu’na çeşitli hediyeler verdi. Topaloğlu da Vaycheslov’a Kemer tablosu hediye etti.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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