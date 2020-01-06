Sağanak yağmur futbol sahasını göle çevirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle bir futbol sahası su altında kaldı.

Serik’te dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Acısu Deresi’nin seviyesi yükseldi. Derenin yakınındaki Karadayı, Belek ve Kadriye mahallelerinde geniş su birikintileri oluştu. Bölgede bulunan Kadriye Mahallesi futbol sahası da göle döndü.

Mahalle sakinlerinden Büşra Ölmez, "Gece yarısından beri etkili olan yağış futbol sahasını göle çevirdi. Yaklaşık 30 santim su var, biraz daha yağarsa tribünler de su altıda kalacak" şeklinde konuştu.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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