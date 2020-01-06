Anneleri ölen 5 yavru köpek, emin ellerde

ANTALYA'da kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Isparta yolu üzerinde ölen annelerinin baş ucunda çuval içerisinde bulunan 5 köpek yavrusu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla barınağa teslim edildi.

Aksu ilçesi, Isparta yolu üzerinde arkadaşlarıyla birlikte aracıyla seyir halinde olan turizmci Salih Süslü, dün saat 16.00 sıralarında yol kenarında ölü bir köpek gördü. Köpeğin baş ucundaki çuvalda hareketlilik fark eden Süslü, aracı durdurarak çuvalı kontrol etti. Ağzı bağlı çuvaldan havlama sesi gelmesi üzerine Salih Süslü, birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen anne köpeğin baş ucundaki çuvaldan 5 yavruyu çıkardı. Süslü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi'ni arayarak, yavrulara sahip çıkılmasını istedi. Ancak her iki belediyeden de yerlerinin olmadığı ve alamayacakları cevabını aldı. Bunun üzerine yavru köpekleri araca alan Süslü, köpekleri Aksu ilçesinde veterinere götürdü. Süslü, hayvanların bir günlük bakım ücretini ödedi.

SÜT ANNE DE BULUNDU

Konuya ilişkin haber sonrasında köpeklerden haberdar olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yetkili birimlere talimat vererek yavru köpeklere sahip çıkılmasını istedi. Veterinere gelen Muratpaşa Belediyesi ekipleri, 5 yavruyu alarak Ermenek Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. İki de süt anne bulunan yavru köpeklerin artık güvende olduğunu söyleyen Salih Süslü, emeği geçenlere teşekkür etti.



ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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