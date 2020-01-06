Altay kondisyon çalıştı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekibi Altay, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek’te çalışmalarına devam ederken, bugün yapılan antrenmanda futbolculara kondisyon yüklenmesi yapıldı.

İzmir temsilcisi Altay, TFF 1. Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, düz koşu ve ısınma organizasyonları ile başladı. Futbolcular daha sonra antrenmanın büyük bir bölümünde kondisyon çalışmaları yaparken, son bölümde ise taktik idmanı yaptı. Siyahbeyazlılar Belek’te çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.