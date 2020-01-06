Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

- Süper Lig´in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek´te sürdüren Başakşehir, akşam antrenmanı gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, çift kale maçla tamamlandı.
TURUNCU LACİVERLİLERDE 6 EKSİK
Süper Lig´in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Başakşehir´de Ponck, Visca, Robinho, Caiçara, Arda ve Azubuike izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Sakatlığı süren Skrtel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Turuncu lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
ANTALYA
06 Ocak 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:38
- GÜNEŞ 08:04
- ÖĞLE 13:08
- İKİNDİ 15:41
- AKŞAM 18:02
- YATSI 19:22