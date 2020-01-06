Trabzonspor’da hazırlıklar sürdü

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Trabzonspor, Belek kampının ikinci gününde sağanak yağmur altında çalıştı.

Süper Lig’in ikinci yarısı için dün Antalya’ya gelen ve Belek’te hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık çalıştı. Sağanak yağmur altında gerçekleşen çalışmayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti. Teknik Direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde gerçekleşen antrenman 1,5 saat sürdü. Yeni transfer Badou Ndiaye de takımla birlikte antrenmandaydı. Yusuf Sarı takımdan ayrı düz koşu yaparken, ilk yarının son maçında sakatlanan kaleci Uğurcan da salonda idman yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman daha sonra istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçla devam etti. Bordomavililer yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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