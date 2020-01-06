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İkinci devre hazırlıklarını Antalya´nın Belek ilçesinde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki günün ikinci antrenmanı saat 18.00´de yoğun yağış altında gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, ikinci devre hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.



ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

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