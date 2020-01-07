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Yörük Müzesi'nde çoban kepeneğine büyük ilgi

DHA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Yörük Müzesi'ni bu yıl 30 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin ilgisini en çok, çobanların dağda ve ovada hayvanlarını otlatırken soğuktan ve sıcaktan korunmak için giydikleri kepenek, çekti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Yörük Müzesi'ni bu yıl 30 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin ilgisini en çok, çobanların dağda ve ovada hayvanlarını otlatırken soğuktan ve sıcaktan korunmak için giydikleri kepenek, çekti.
Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'ndeki ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Özel Yörük Müzesi, Yörük kültürünün tüm öğelerini tek çatı altında birleştiriyor. Müzeyi ziyaret edenler, kıl çadırlardan yün eğirme aletlerine, eski silahlardan el dokuması halı ve kilimlere, mutfak eşyalarından tarım aletlerine kadar çok sayıda eseri birebir görüp dokunarak bilgi alma şansı buluyor. 4 bin metrekare alanda kurulu müze, yaklaşık 1000 etnografik esere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca müze bahçesinde açık alanda Yörük göçünü temsil eden heykeller kurularak, Yörük göçü tasvir edildi.
KEPENEĞE ÖZEL İLGİ
Müzeyi ziyaret edenlerin ilgisini en çok çobanların dağda ve ovada hayvanlarını otlatırken soğuktan ve sıcaktan korunmak için giydikleri kepenek çekiyor. Kepeneğin özelliğiyle ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdür Vekili İsmail Oskay, "Kepenek yazın serin, kışın sıcak tutar. Rüzgarı ve soğuğu almaz. Çobanlar gece yatarken kullanır. Yünden yapılır. Kepenek tüfek saçması geçirmez, yırtıcı hayvan saldırdığında çobanı korur. Zararlı sürüngenler, böcekler kepenek üzerinde yürüyemedikleri için çobanı korur" dedi.
30 BİN ZİYARETÇİ
Müzenin özellikle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini kaydeden Oskay, "Modern çağa rağmen Antalya, hala Yörük kültürünün en net ve en güzel görülebildiği yer. Türkün kendisini bu kentte bulmak mümkün. Bunu da gelen yabancılara ve ziyaretçilere tanıtmak çok değerli. Vatandaşlarımız da çok ilgili, bu yıl ziyaretçi sayımız 30 bini gördü" diye konuştu.
MÜZEDE TARİH DERSİ
Müzeyi öğrencileriyle ziyaret eden ve bir dersi burada işleyen Hatice Sezer Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kaplan da zaman zaman tarih derslerini müzede işlediklerini, öğrencilere farklı bir ortamda bizzat anlatılan konunun somut örneklerini gösterme imkanı bulduklarını söyledi. Öğrencilerle birlikte müzeyi gezip anlatmaktan keyif aldığını anlatan Kaplan, "Çocuklarımızın çok dikkatini çekiyor. Geçmişle bağ kuruyor. Atalarıyla bir bağlantı yakalıyorlar. Tarih dersi işleniyor. Türk milletinin iktisadi, tarih, sosyal ve ekonomik geçmişini burada görebiliyoruz" dedi.
Hatice Sezer Anadolu Lisesi öğrencisi Ezgi Kaplan (16) ise müzeyi daha önce de ziyaret ettiğini ve çok sevdiğini söyledi. Ezgi Kaplan, müzede en çok ilgisini, misafirleri ağırlamak için bağırsaktan yapılan sandalyelerin çektiğini söyledi.
Öğrencilerden Göktuğ Arda Bülek de Yörüklerin kullandığı tüfek ve silahların dikkatini çektiğini belirtti. Yunus Emre Tepe ise müzenin çok eğlenceli olduğunu ve en çok kepeneğin ilgisini çektiğini ifade etti.

ANTALYA

07 Ocak 2020 Salı

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