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(ÖZEL) Gençlerbirliği futbolcusu Berat Özdemir: Hamza Hoca ile üstün bir performans sergiledik

DHA

Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Berat Ayberk Özdemir, "Hamza hoca geldikten sonra üstün bir performans sergiledik. Bireysel olarak herkesin performansı arttı. Bunun en büyük etkisi Hamza hoca ve ekibi" dedi.

Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Berat Ayberk Özdemir, "Hamza hoca geldikten sonra üstün bir performans sergiledik. Bireysel olarak herkesin performansı arttı. Bunun en büyük etkisi Hamza hoca ve ekibi" dedi.

ANTALYA

07 Ocak 2020 Salı

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