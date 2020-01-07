(ÖZEL) Gençlerbirliği futbolcusu Berat Özdemir: Hamza Hoca ile üstün bir performans sergiledik

"Annem benim her şeyim"

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Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Berat Ayberk Özdemir, "Hamza hoca geldikten sonra üstün bir performans sergiledik. Bireysel olarak herkesin performansı arttı. Bunun en büyük etkisi Hamza hoca ve ekibi" dedi.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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