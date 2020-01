(Özel haber) Ömer Erdoğan: “İlk maçımda Bursa’da duygusal bir 90 dakika olacak” Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Chelsea, Dortmund, Leverkusen ve Mönchengladbach’ta staj yaptım”

"Annem benim her şeyim"

Karagümrük’le anlaşan ve teknik direktörlük kariyerine adım atan Ömer Erdoğan, samimi açıklamalar yaptı. Karagümrük’ün başında ilk maçına, kaptan olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Bursa deplasmanında çıkacak olan Erdoğan, kendisi adına duygusal bir mücadele olacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca Chelsea, Dortmund, Leverkusen ve Mönchengladbach’da antrenörlük stajı yaptığını söyledi.

Teknik direktörlük eğitimi aldıktan sonra ilk görevini TFF 1. Lig ekibi Karagümrük’te yapacak olan Ömer Erdoğan, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı’na samimi açıklamalar yaptı. Hem kendisi hem de Karagümrük adına bu görevin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Çalışmalara ayın 2’sinde başladık ve gün geçtikçe tempoyu artırıyoruz. Devre arasının süresi kısa. Tatil uzun sürmediği için oyuncuların da çok kaybı olmadı. Zaten ekibimde çok değerli bir kondisyoner, atletizm hocamız var. Kendisi doçent. Bu konuda çok yardımcı oluyor bize. Sürekli veriler alıyor, testler yapıyoruz. Oyuncular da çok gayretli, istekli. İnşallah bunu sezona yansıtırız” diye konuştu.



“Kendime yatırım yapıyorum”

Kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Ömer Erdoğan, “Ben kendimi sürekli geliştirmeye çalışan, araştıran, yenilikleri öğrenmeye çalışan bir karaktere sahibim. Son dönemde, 34 yıldır antrenörlük için eğitim aldım. Ertuğrul hocanın yanında 2 dönem yardımcı antrenörlük yaptım. Bunun dışında da İngiltere’nin Chelsea, Almanya’nın Dortmund, Leverkusen ve Mönchengladbach kulüplerinde staj yaptım. Sürekli araştırıyorum, çok da meraklıyım. Çünkü bu işin sonu yok, her zaman kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Futbol her sene değişiyor ve yenileniyor. Kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum ve inşallah bunun da karşılığını alırım” ifadelerini kullandı.



“Klopp iyi bir hoca ama çok da iyi bir insan”

Teknik adamların kendisini geliştirmesi durumunda aynı takımda uzun soluklu görevler alabileceğini söyleyen genç teknik adam, “Yeter ki bu imkanlar sağlansın. Hocalar da kendisini sürekli geliştirir ve başarılı olursa, olmaması için bir neden yok. Klopp bana göre dünyanın en iyi ve en başarılı hocası. Ben kendisinin biyografisini okudum ve kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Kaliteli bir hoca olduğu gibi kaliteli de bir insan. Başarısı sürpriz değil. Çok iyi antrenman bilgisine sahip olabilirsiniz ama insani ilişkileriniz iyi değilse bir yerde problem çıkar. Liverpool’lu oyuncular ve daha önce Dortmund’lu oyuncularla yapılan röportajlarda, hocanın ne kadar kaliteli olduğunu ve ne kadar sevdiklerini dile getiriyorlardı. Ben de tanıma fırsatı bulduğum için bunu onaylayabiliyorum. İyi bir örnek, çok büyük bir hoca. O da buralara adım adım geldi. Mainz’da oynarken çok başarılı bir oyuncu değildi. Savunma oyuncusuydu ama vasat bir oyuncuydu ve bırakarak genç yaşta antrenörlüğe başladı. Mainz’da antrenörlüğe başladı, ardından Dortmund’da muhteşem başarılara imza attı. Şimdi de Liverpool’da başarılı ve keyifli bir futbol oynatıyor” açıklamasını yaptı.



“İnşallah uzun soluklu bir birliktelik olur”

Süleyman Hurma’nın kendisini bu göreve layık gördüğünü ifade eden Ömer Erdoğan, “Kendisiyle 21 yıl önce Erzurum’da beraber çalıştık. 21 yıllık bir dostluğumuz, abikardeş ilişkimiz var. Bana güvendi ve benim bu işi yapabileceğim kapasitede olduğumu gördüğü için bana bu görevi verdi. Bana bir sorumluluk verdi. Zaten çalışmayı, kendisini geliştirmeyi deneyen bir hoca adayıyım. Şimdi daha büyük bir sorumluluk var üzerimde ve inşallah kendisine layık olurum. Süleyman abinin mantalitesi de benimle uyuşuyor. Kendisi de Avrupa düşüncesinde. Kulübü çok iyi yerlere getirmek istiyor. Kulübü 2. Lig’de alırken, 1. Lig’e taşımak için almadı. Sezon başında da bu takım şampiyonluk hedefiyle kuruldu. Sezona da iyi başlandı. Bazı sıkıntılardan dolayı biraz üst sıralardan uzaklaşıldı ama puan durumunda takımlar birbirine yakın. İnşallah birlikteliğimiz uzun sürer. Yeter ki biz başarılı olalım, inşallah her şey güzel olur” dedi.



“Duygusal bir maç olacak”

Karagümrük’ün başında ilk maçına, 2010 yılında kaptan olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Bursaspor’a karşı deplasmanda çıkacak olan Erdoğan, “İkinci yarının ilk maçı Bursaspor deplasmanı. Tabii ki duygusal bir maç. Ama profesyonellikte duygusallığa yer yok. Karagümrük’ün başarısı için neredeyse 24 saatimi veriyorum. Tek düşüncem sezona iyi başlamak olacak. Bursa’nın yeri bizde başka ama bu maçta tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız. Duygusallığa yer yok. Bizim için de şanslı bir stat ve inşallah bu maçta da aynı şekilde olur” diyerek sözlerini tamamladı.

