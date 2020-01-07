(ÖZEL) Mustafa Kaplan: Tabiri caizse her oyuncunun yağından, sütünden, şekerinden faydalanacağız

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Sakat ve cezalı oyuncularla birlikte kadro derinliğimizin az olmasından dolayı oyuncuya ihtiyacımız var. Şu anda da elimizde 10 numara olarak Oscar var. Antalya maçında kadroya alışmıştık. Denizli maçında da görev aldı. Bize büyük katkısı oldu, 2 gol attı, 3'üncü bölgedeki etkinliğimizi artırdı. Biz bundan sonra Oscar ve Sadaev'den faydalanmak istiyoruz. Biz hangi oyuncu olursa olsun faydalanmak istiyoruz. Tabiri caizse yağından, sütünden, şekerinden faydalanıp Ankaragücü'nü bir yerlere getirebilmek için görev vereceğiz" dedi.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

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