(ÖZEL) Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: Kaliteli transfer olduktan sonra bu takım ligde kalacaktır

"Annem benim her şeyim"

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Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, takımdan ayrılan oyuncuların fazlalığıyla ilgili olarak, "Gidebilirler, biz buradayız ve takım arkadaşlarımızla birlikte inanmış durumdayız. İnanmış arkadaşlar olduğu sürece hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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