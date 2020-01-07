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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez'a balıkçılar çarşısı

İHA

Kepez'a balıkçılar çarşısı

Başkan Hakan Tütüncü, eski Dokuma Fabrikası arazisinde 14 bin m2’lik alana içerisinde balık restoranları ile satış tezgâhlarının olacağı balıkçılar çarşısı ile doğal ürünlerin satılacağı semt pazarı inşa edeceklerini açıkladı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Özgürlük Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarı esnafını ziyaret etti. Başkan Hakan Tütüncü, pazardaki balıkçı dükkânlarını, pazarcı tezgahlarını gezerek, esnafla sohbet etti ve onların taleplerini dinledi. Pazarcı esnafı da daha önce birçok kez kendilerini ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü’ye, ziyaretlerinden ve pazarın sorunlarının çözümüyle yakından ilgilenmesinden dolayı teşekkür ettiler. Pazar ziyaretinde yeni yılın ilk proje müjdesini de veren Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada yeni yılda da Kepez’i güzelleştirmeye, değiştirmeye devam edeceklerini söyledi. Özgürlük Halk Pazarı’nda balık keyfi Tütüncü, Özgürlük Halk Pazarı’nın makas değiştirerek, balıkçı pazarı olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Pazardaki girişimci esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Pazarda hizmet veren balık satış dükkanları ve restoranları, Antalyalılara uygun fiyatta balık yedirmeyi ve sağlıklı deniz ürünleri sunmayı kendilerine görev edindiler. Artık Antalyalılar, bu halk pazarında alışveriş yapmanın yanı sıra, balık restoranlarında balık yiyebilme imkânına da kavuştular" dedi.

Dokuma arazisine balıkçı ve doğal ürünler pazarı
Kepez’e, balıkçılar çarşısı ile doğal ürünlerin satılacağı semt pazarı yapacaklarını açıklayan Tütüncü, “Antalya’ya çok güzel bir balıkçılar çarşısı ile organik ve doğal ürünlerin satılacağı semt pazarı alanı kazandırıyoruz. Bu projemizi Fabrikalar Mahallesi’nde eski Dokuma Fabrikası arazisinde gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.
Tütüncü, projeyle ilgili fikirlerini almak amacıyla Özgürlük Halk Pazarı’ndaki balıkçı esnafını ziyaret ettiğine değinerek, “Projelerimizi geliştirirken ortak akla ve istişareyi önem veriyoruz. Bu proje için balıkçı esnafımızın bizim için çok önemli” dedi.

"Antalya için cazibe merkezi olacak”
Hemşehrilerinin ve esnafının düşünceleriyle Kepez’e, 2020’de güzel bir balıkçılar çarşısı ve semt pazarı kazandıracaklarını vurgulayan Tütüncü, “Bu projemiz Antalya içinde önemli bir cazibe merkezi olacak. Halk tipi balık tüketiminin olduğu, ucuz ve sağlıklı ürünlerin sofraya sunulduğu güzel bir balıkçılar çarşısını meydana getireceğiz. Bilindiği gibi Antalya bir deniz şehri ama balık tüketiminin yeterince halk katmanlarına yansıtılmadığı düşüncesi var. Böyle bir değerlendirmenin olduğu ortamlarda halka yönelik güzel bir projeyi hayata geçirmek, aynı zamanda sağlık açısından değerlendirildiğinde sosyal amaçlı çok özel bir proje halini alıyor" diye belirtti.

Nisan’da temeli atılacak
Tütüncü, balıkçılar çarşısı ve semt pazarını Nisan ayında temelini atmayı ve bu yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi. Balıkçılar çarşısı ve semt pazarı, eski Dokuma Fabrikası arazisinin Dumlupınar Bulvarı kısmındaki 14 bin metrekarelik alana yapılacak. Balıkçılar çarşısında 6 adet balıkçı restoranı, 1 tane et restoranı ile balık satışının olacağı bir alan olacak. Otoparkın da bulunacağı alanda inşa edilecek semt pazarında organik ürünlerin satışı yapılacak.

ANTALYA

07 Ocak 2020 Salı

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