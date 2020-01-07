‘Dijitalleşen İletişim’ kitabı raflarda yerini aldı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan’ın editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yaptığı Dijitalleşen İletişim kitabı çıktı.

Yedi bölümden oluşan kitapta bölüm yazarlığını Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Gök Demir, Öğr. Gör. Dr. Yasemin Bilişli, Öğr. Gör. Dr. Fatma Çakmak, Dr. Öğretim Üyesi Ali Naci Karabulut, Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi ve Gülsüm Erkan üstlendi.Prof. Dr. Ahmet Ayhan, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijitalleşen iletişim bugün hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Dijital iletişim denince ilk olarak aklımıza gelen bilgisayar ve cep telefonlarını çeşitli mecralardan yararlı bilgiler transfer etmek, ticaret ve pazarlamada yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu avantajlardan yararlanmak ve yaşamımızın odağı haline gelen sosyal medya hesaplarına erişmek ve zaman geçirmek için adeta vücudumuzun bir parçası haline getirdik. Özellikle son on yılda hızla gelişen bu teknolojinin bizi nasıl etkilediğine, gelecek kuşaklarımızın ve toplumsal yaşamımızın nereye evrileceğine ilişkin daha ciddi kafa yormak ve bu yönde politikalar üretmek zorundayız. Bu anlamda bu süreci anlamaya katkı sunacak ve dijital iletişimi farklı yönleriyle ele aldığımız ‘Dijitalleşen İletişim’ kitabımız raflarda yerini aldı. Akademik alanda bu konuda çalışan akademisyen ve öğrencilerin yanında konuya ilgi duyan herkesin yararlanabileceği kitabımızın herkese faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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