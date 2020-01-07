Antalya Körfezi iki ayrı renge büründü Dağlardan inen kahverengi sel suları ile mavinin dansı

Antalya’da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sonrası denize ulaşan çamur, Antalya Körfezini iki ayrı renge bürüdü.

Dün gün boyunca etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarın ardından Antalya’da bugün rüzgarsız ve kapalı hava hakim oldu. Hava sıcaklığının 12 derece nem oranının ise yüzde 90 ölçüldüğü kentte, Antalya Körfezi’nde denizin rengi görenleri şaşırttı. Yağmur suyuyla denize ulaşan çamur sonucunda, körfezin bir bölümü kahverengiye büründü. Çamurun ulaşmadığı uzak yerler ise turkuaz maviliğini korudu. Oluşan manzara, kentteki vatandaşların oldukça ilgisini çekti.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

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