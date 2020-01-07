Antalya Körfezi iki ayrı renge büründü Dağlardan inen kahverengi sel suları ile mavinin dansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya Körfezi iki ayrı renge büründü Dağlardan inen kahverengi sel suları ile mavinin dansı

İHA

Antalya'da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sonrası denize ulaşan çamur, Antalya Körfezini iki ayrı renge bürüdü.

Antalya Körfezi iki ayrı renge büründü Dağlardan inen kahverengi sel suları ile mavinin dansı

Antalya’da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sonrası denize ulaşan çamur, Antalya Körfezini iki ayrı renge bürüdü.
Dün gün boyunca etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarın ardından Antalya’da bugün rüzgarsız ve kapalı hava hakim oldu. Hava sıcaklığının 12 derece nem oranının ise yüzde 90 ölçüldüğü kentte, Antalya Körfezi’nde denizin rengi görenleri şaşırttı. Yağmur suyuyla denize ulaşan çamur sonucunda, körfezin bir bölümü kahverengiye büründü. Çamurun ulaşmadığı uzak yerler ise turkuaz maviliğini korudu. Oluşan manzara, kentteki vatandaşların oldukça ilgisini çekti.

ANTALYA

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'dan İngiltere ve Ukrayna’ya nar ihracatı
YEREL HABERLER Antalya'dan İngiltere ve Ukrayna’ya nar ihracatı
ATSO 'KÖK' projesini tanıttı Antalya’da fark oluşturan kişi ve kurumlar Kente Önem Katanlar (KÖK) ödülleri ile gururlandırılacak ATSO kuruluş yıl dönümü ve geleneksel ödüllerini, Kente Önem Katanlar(KÖK) ödülleri ismiyle tek çatı altında topladı Ödüller 7 ana kategoride verilecek
YEREL HABERLER ATSO 'KÖK' projesini tanıttı Antalya’da fark ...
(ÖZEL) Gaziantep'in file bekçisi Günay Güvenç: Daha üst sıralara tırmanma şansımız var
YEREL HABERLER (ÖZEL) Gaziantep'in file bekçisi Günay Güvenç: Daha ...
‘Dijitalleşen İletişim’ kitabı raflarda yerini aldı
YEREL HABERLER ‘Dijitalleşen İletişim’ kitabı raflarda yerini aldı
Dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü
YEREL HABERLER Dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü
Kepez'a balıkçılar çarşısı
YEREL HABERLER Kepez'a balıkçılar çarşısı
(ÖZEL) Okan Buruk: Hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER (ÖZEL) Okan Buruk: Hedef şampiyonluk
Ücretsiz yemek için öğrenci kimliği yeterli olacak
YEREL HABERLER Ücretsiz yemek için öğrenci kimliği yeterli olacak
Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
Mustafa Yumlu: “İnşallah Trabzonspor şampiyon olur” Denizlisporlu futbolcu Mustafa Yumlu: “Hüseyin Çimşir, bu yükün altından kalkacaktır” "VAR iyi ama adaletli kullanırsan!"
YEREL HABERLER Mustafa Yumlu: “İnşallah Trabzonspor şampiyon ...
İstinat duvarı şiddetli yağışa dayanamadı 10 kişinin bulunduğu binada büyük korku yaşadılar
YEREL HABERLER İstinat duvarı şiddetli yağışa dayanamadı 10 kişinin ...
Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
YEREL HABERLER Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur ...
(ÖZEL) Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: Kaliteli transfer olduktan sonra bu takım ligde kalacaktır
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: Kaliteli ...
Kaş’ta Anadolu Masalları anlatılıyor
YEREL HABERLER Kaş’ta Anadolu Masalları anlatılıyor
(ÖZEL) Mustafa Kaplan: Tabiri caizse her oyuncunun yağından, sütünden, şekerinden faydalanacağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mustafa Kaplan: Tabiri caizse her oyuncunun ...
Kaymakam Karacan'dan eğitim değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Kaymakam Karacan'dan eğitim değerlendirme toplantısı
(ÖZEL) Gençlerbirliği futbolcusu Berat Özdemir: Hamza Hoca ile üstün bir performans sergiledik
YEREL HABERLER (ÖZEL) Gençlerbirliği futbolcusu Berat Özdemir: Hamza ...
(Özel haber) Ömer Erdoğan: “İlk maçımda Bursa’da duygusal bir 90 dakika olacak” Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Chelsea, Dortmund, Leverkusen ve Mönchengladbach’ta staj yaptım”
YEREL HABERLER (Özel haber) Ömer Erdoğan: “İlk maçımda Bursa’da ...
(Özel haber) Taner Taşkın: “Doğru oynayacağız, futbol adına doğruları yansıtacağız”
YEREL HABERLER (Özel haber) Taner Taşkın: “Doğru oynayacağız, futbol ...
(Özel haber) Ertuğrul Sağlam: “Hedefimiz Samsunspor’u ait olduğu yere taşımak”
YEREL HABERLER (Özel haber) Ertuğrul Sağlam: “Hedefimiz Samsunspor’u ...
(Özel haber) Onur Ergün: “Üç büyüklerden gelip hiçbir şey vermeyen oyuncular var”
YEREL HABERLER (Özel haber) Onur Ergün: “Üç büyüklerden gelip hiçbir ...
(Özel haber) Ali Tandoğan: “Klopp ile düşünce yapımız çok benziyor” Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan: “Avrupa’ya açılmam gerekiyor”
YEREL HABERLER (Özel haber) Ali Tandoğan: “Klopp ile düşünce yapımız ...
(Özel haber) Berkay Samancı: “Keşke Altınordu misyonunu yüklenen başka kulüpler de olsa”
YEREL HABERLER (Özel haber) Berkay Samancı: “Keşke Altınordu ...
Yörük Müzesi'nde çoban kepeneğine büyük ilgi
YEREL HABERLER Yörük Müzesi'nde çoban kepeneğine büyük ilgi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X