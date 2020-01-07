Fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de başlayan ve yarım saati basına açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma, pas çalışması ve topsuz taktik organizasyonlar yaptı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunan ve kampa katılamayan emre Belözoğlu antrenmanda yer alamazken, Gustavo, Jailson ve Isla ise akşam yapılacak çalışmada yer alacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İdmandan detaylar

-Ersun Yanal'dan görüntüler

-Genel detaylar



ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

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