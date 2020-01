Köy Pazarı'na ziyaretçi akını

Kepez Belediyesi’nin kadın üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla bu hafta üçüncüsünü kurduğu Antalya Köy Pazarı, yine ziyaretçi akınına uğradı. Hamsi ikramıyla kapılarını aralayan pazarda, bu hafta Başkan Tütüncü, hemşehrilerine kendi elleriyle tavuklu nohutlu pilav ikram etti.

Kadınlara yönelik birçok örnek projeye imza atan Kepez Belediyesi, kadın üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla hizmete açtığı Antalya Köy Pazarı, büyük ilgi görüyor. Park Funtastic’te açıldığı ilk hafta 485 kadın üreticiyle kapılarını tüketicilere aralayan pazar, 3’ncü haftasında 600 kadın üreticiyle her hafta binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kepez Belediyesi, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen köy pazarında, her hafta 19 ilçe ve çevre illerden gelen kadın üreticiler, ürünlerini aracısız tüketiciye ulaştırma imkanı buluyorlar.



Üreticiden tüketiciye doğal ürünler

Tüketicinin doğal ve organik ürünlere rahatça ulaşabilmesini sağlayan Antalya Köy Pazarı’nda dalından yeni koparılmış sebzeden meyveye, turşudan salçaya, erişteden tarhanaya, tereyağından zeytinyağına kadar kadın eliyle üretilmiş her türlü doğal ürünü bulmak mümkün. Açıldığı ilk hafta hamsi ikramıyla kapılarını aralayan, daha sonra yöresel bir yemek olan keşkekle ziyaretçilerini buluşturan pazarın üçüncü haftasında ise tavuklu nohutlu pilav ikramı yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kazanların başına geçerek, hemşehrilerine kendi elleriyle tavuklu nohutlu pilav ikram etti.



Köy pazarında 3’ncü hafta

Pilav dağıtımı sırasında hemşehrileriyle de sohbet eden Başkan Tütüncü, pazara olan yoğun ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Antalyalıları doğal ürünlerle buluşturduklarını belirten Başkan Tütüncü, “Antalya Köy Pazarımız bu hafta 3.’ncü kez kuruldu. Antalya’nın 19 ilçesi ve çevre illerden üretici kadınlar burada şehre doğal ve organik ürünler sunuyor. Köy pazarından, kadınlarımızda, ziyaretçilerimiz de çok mutlu. Bu hafta da gönül gönüle güzel bir günü paylaştık. Hayatı paylaşmak, her vesile ile sevgimizi büyütmek çok güzel” diye konuştu.

