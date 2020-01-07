Fenerbahçe’de kaleciler Knoop’a emanet

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Fenerbahçe’nin yeni kaleci antrenörü Marco Knoop, Antalya’da gerçekleştirilen çalışmalarda kalecileri Almanya’da uyguladığı farklı metotlar ile çalıştırıyor.

Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de kaleciler Marco Knoop’a emanet. Sarılacivertlilerin yeni kaleci antrenörü Knoop, Antalya’ya takımla beraber gelmiş ve çalışmalarına tüm hızıyla başlamıştı. Belek’te bu sabah basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Marco Knoop’un metotları dikkat çekti. Kalecilerle yakından ilgilenen ve Almanya’da uyguladığı farklı metotları Fenerbahçe’de uygulayan Knoop’un çalışmalarından sarılacivertli kalecilerin memnun olduğu gözlendi.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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