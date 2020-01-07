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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İki günlük yağış Antalya'yı vurdu

DHA

ANTALYA'nın Serik ve Gazipaşa ilçelerinde iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Otellere turist almaya giden bir yolcu otobüsü su dolu yolda yan yattı. Gazipaşa'da adliye binası otoparkındaki 5 otomobil, 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. İlçede çok sayıda serayı da su bastı.

ANTALYA'nın Serik ve Gazipaşa ilçelerinde iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Otellere turist almaya giden bir yolcu otobüsü su dolu yolda yan yattı. Gazipaşa'da adliye binası otoparkındaki 5 otomobil, 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. İlçede çok sayıda serayı da su bastı.
Serik'te iki gündür etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Karadayı, Boğazkent, Belek ve Kadriye mahallelerinde derelerin taşması ve yağmur sularının birikmesi nedeniyle ovalar ve bazı yollar su altında kaldı. Belek ve Kadriye'deki bazı sitelerin zemin katları da suyla doldu. Buralarda oturan vatandaşlar evlerinden çıkmakta güçlük çekti. Bazıları ayaklarına poşet geçirerek yarım metreyi bulan suyun içinden geçerek evden çıkabildi. Bölgedeki çok sayıda sera, tarım arazisi ve meyve bahçesinde de su baskınları yaşandı.
TUR OTOBÜSÜ YAN YATTI
Karadayı ile Boğazkent mahallelerini bağlayan yol, taşkınlar sonrası suyla doldu. Boğazkent'e otellerden turist almaya giden Levent Sula yönetimindeki 34 N 2578 plakalı bir tur otobüsü, yoldan çıkıp, yan yattı. Bir bölümü suyun içinde kalan otobüs için polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Daha sonra çağrılan iki ayrı vinçle 2 saatlik uğraştan sonra otobüs kurtarıldı.
METREKAREYE 150 KİLO YAĞIŞ
2 gündür aralıksız süren yağmur nedeniyle Serik'te metrekareye 150 kilogram yağış düştü. İlçede mahallelerle ulaşımı sağlayan ve dünkü yağışlarda su altında kalan iki köprüdeki suların bu sabah itibarıyla çekildiği görüldü. Dün su altında kalan portakal bahçesindeki sular da çekildi. Ayrıca Kozağacı Mahallesi'ndeki bir seranın, dün meydana gelen hortum nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.
SİTE BAHÇESİ SU ALTINDA
Belek Mahallesi'nde 40 villanın bulunduğu bir sitenin bahçesi de dünkü yağışlar nedeniyle su altında kaldı. Site görevlileri, motopomp yardımıyla bahçede biriken suyu tahliye etmeye çalışıyor. Site görevlisi Ergün Açar, "Bizim için sürpriz oldu. Site su altında kaldı. Bahçedeki suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Yağmur biraz daha yağsaydı, bütün villalara su girecekti" dedi.
GAZİPAŞA CADDELERİ SUYLA DOLDU
Gazipaşa ilçesinde de dün öğle saatlerinde başlayıp, geceye kadar süren şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki birçok noktada su baskınları yaşandı. Kentin en işlek bölgesi olan Mehmet Oğuz Bulvarı ile başta adliye binası olmak üzere çevredeki iş hanları ve dükkanların zemin ve bodrum katlarıyla otoparkları suyla doldu. İş yerlerinde su baskınları yaşanırken, çok sayıda araç da suya gömüldü.
ARAÇLAR 2 METRELİK SUYA GÖMÜLDÜ
Adliye binasının zemin katında bulunan ve çevresi bahçe duvarıyla çevrilen otoparktaki su seviyesi yaklaşık 2 metreyi bulurken, burada park halinde duran 3'ü sivil, 2'si resmi plakalı olmak üzere 5 otomobil su altında kalarak, kullanılamaz hale geldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi ile ASAT ekipleri gece boyu su tahliye çalışması yaptı. Başta adliye binası olmak üzere su baskınlarının meydana geldiği bodrum ve zemin katlardaki suların tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Su baskınları nedeniyle turuncu renge bürünen ilçedeki caddeler, suların çekilmesiyle birlikte normale döndü.
SERALARI SU BASTI
Şiddetli yağış nedeniyle bazı cam ve plastik seralarda da su baskınları yaşandı. Salatalık ve patlıcan gibi ürünlerin ekili olduğu seralar suyla doldu, bazı seralar ise tamamen tahrip oldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik ile Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, zarar gören seraları gezerek, hasar tespit çalışmalarına katıldı. Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yusuf Çelik, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Çiftlerimizin yanındayız. Bu tip afet durumlarında sigortalı olmak çok önemli. Çiftçilerimize TARSİM sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
GAZİPAŞA'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ
Kaymakam Cemil Öztürk, "Meteorolojiden gelen bilgi doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşları bilgilendirdik. Bu tür olaylar yaşanabilir. Gazipaşa'da şu an tespit edilen can kaybımız yok. Hasar tespit çalışmalarını ilgili birimlerimiz başlattı. Çalışmalar devam ediyor. Sel baskınının ardından meteorolojiyle görüşmemiz sonrasında sabaha kadar yağışların devam edeceği doğrultusunda bilgi aldık. Bu doğrultuda kırsal kesimden taşımalı olarak ilçe merkezine gelen öğrenciler için, yaşanabilecek olumsuzlukları göz önüne alarak taşımalı eğitime bugün ara verdik" diye konuştu.

ANTALYA

07 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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