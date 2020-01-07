Başkan Esen’den Elif nineye yardım eli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Esen’den Elif nineye yardım eli

İHA

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 83 yaşındaki Alzheimer hastası Elif Yıldırım’ın yardım talebine kayıtsız kalmadı. Esen, Elif nineyi ziyaret edip gerekli tüm yardımları en hızlı şekilde yapacaklarının sözünü verdi. Asgari yaşam şartlarının dahi altında olan gecekondu da kızıyla birlikte yaşayan Elif nine, Başkan Esen’in kendilerine yardım eli uzatmasından son derece mutluluk duyduğunu ifade etti.

Evi yaşanabilir hale gelecek
Elif ninenin yaşadığı sıkıntılardan haberdar olur olmaz harekete geçen Esen, “Teyzemizin yaşadığı evle ilgili büyük sıkıntıları var. Evin eksiklerini yarın sabah itibarı ile Konyaaltı Belediyemizin ekipleri giderecek. Evini çok daha rahat ve yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Alzheimer hastası teyzemiz yeşil kart sahibi. Sağlıkla ilgili gerekli desteği de vereceğiz. Bir sorun yaşadıkları zaman hemen müdahale edeceğiz. Elif teyze hepimizin teyzesidir. Türk toplumunun en önemli özelliği düşene el uzatmaktır. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. En kısa sürede çok daha güzel konforlu bir evi olacak” dedi.
Elif Yıldırım’ın kızı Gülenay Yıldırım da annesinin bir yıldır ciddi rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, “Yürüyemiyor ve Alzheimer hastası olduğu için unutkanlığı var. Günlük hayatında büyük zorlukla yaşıyor. Bizde elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Semih Başkanımız bugün bizleri çok mutlu etti. İlgi ve alakalarından dolayı Semih Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Bizden desteğini esirgemiyor” diye konuştu.
Esen, daha sonra evin etrafında incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında ekiplere gerekli bilgileri verdi. Esen, Elif Yıldırım’ın evinde gerekli düzenlemeleri yaparak, en kısa süre de teslim edeceklerini bildirdi. 83 yaşındaki Elif Yıldırım, evinin tadilatı bitene kadar kızı Gülenay Yıldırım’ın yanında kalacak.

ANTALYA

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki günlük yağış Antalya'yı vurdu
YEREL HABERLER İki günlük yağış Antalya'yı vurdu
Beşiktaş'ta gözler Douglas'ta
YEREL HABERLER Beşiktaş'ta gözler Douglas'ta
Beşiktaş tempo yükseltti
YEREL HABERLER Beşiktaş tempo yükseltti
Fenerbahçe’de kaleciler Knoop’a emanet
YEREL HABERLER Fenerbahçe’de kaleciler Knoop’a emanet
Köy Pazarı'na ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Köy Pazarı'na ziyaretçi akını
Fenerbahçe'de neşeli antrenman
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de neşeli antrenman
Büyükşehir’in hasta yatağı desteği sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in hasta yatağı desteği sürüyor
Fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı
YEREL HABERLER Fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı
Büyükşehir’den trafiğe 'Akıllı Kavşak' çözümü
YEREL HABERLER Büyükşehir’den trafiğe 'Akıllı Kavşak' çözümü
Polisten temizlik işçilerine güvenlik eğitimi Şüphelendiysen Alo 140’ı ara
YEREL HABERLER Polisten temizlik işçilerine güvenlik ...
Çevreci Komşu Kart 4 milyon lira karşılığı puan kazandırdı 1 yılda evlerden 13 milyon 133 bin 798 kilogram atık toplandı
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart 4 milyon lira karşılığı puan ...
Antalya'dan İngiltere ve Ukrayna’ya nar ihracatı
YEREL HABERLER Antalya'dan İngiltere ve Ukrayna’ya nar ihracatı
ATSO 'KÖK' projesini tanıttı Antalya’da fark oluşturan kişi ve kurumlar Kente Önem Katanlar (KÖK) ödülleri ile gururlandırılacak ATSO kuruluş yıl dönümü ve geleneksel ödüllerini, Kente Önem Katanlar(KÖK) ödülleri ismiyle tek çatı altında topladı Ödüller 7 ana kategoride verilecek
YEREL HABERLER ATSO 'KÖK' projesini tanıttı Antalya’da fark ...
(ÖZEL) Gaziantep'in file bekçisi Günay Güvenç: Daha üst sıralara tırmanma şansımız var
YEREL HABERLER (ÖZEL) Gaziantep'in file bekçisi Günay Güvenç: Daha ...
Antalya Körfezi iki ayrı renge büründü Dağlardan inen kahverengi sel suları ile mavinin dansı
YEREL HABERLER Antalya Körfezi iki ayrı renge büründü Dağlardan inen ...
‘Dijitalleşen İletişim’ kitabı raflarda yerini aldı
YEREL HABERLER ‘Dijitalleşen İletişim’ kitabı raflarda yerini aldı
Dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü
YEREL HABERLER Dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü
Kepez'a balıkçılar çarşısı
YEREL HABERLER Kepez'a balıkçılar çarşısı
(ÖZEL) Okan Buruk: Hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER (ÖZEL) Okan Buruk: Hedef şampiyonluk
Ücretsiz yemek için öğrenci kimliği yeterli olacak
YEREL HABERLER Ücretsiz yemek için öğrenci kimliği yeterli olacak
Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
Mustafa Yumlu: “İnşallah Trabzonspor şampiyon olur” Denizlisporlu futbolcu Mustafa Yumlu: “Hüseyin Çimşir, bu yükün altından kalkacaktır” "VAR iyi ama adaletli kullanırsan!"
YEREL HABERLER Mustafa Yumlu: “İnşallah Trabzonspor şampiyon ...
İstinat duvarı şiddetli yağışa dayanamadı 10 kişinin bulunduğu binada büyük korku yaşadılar
YEREL HABERLER İstinat duvarı şiddetli yağışa dayanamadı 10 kişinin ...
Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
YEREL HABERLER Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X