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Antalya'da 26 bin 640 kutu tıbbi ürüne el konuldu Ürünlerin miadının geçtiği, etiket bilgilerinin ...

İHA

Antalya'da bir ihbarı değerlendiren Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, miadı geçmiş, İlaç Takip Sisteminde bulunmayan ve etiket bilgileri silinmiş olmak üzere 26 bin 640 kutu tıbbi ürüne el koydu.

Antalya'da 26 bin 640 kutu tıbbi ürüne el konuldu Ürünlerin miadının geçtiği, etiket bilgilerinin silindiği ve İlaç Takip Sisteminde bulunmadığı tespit edildi

Antalya'da bir ihbarı değerlendiren Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, miadı geçmiş, İlaç Takip Sisteminde bulunmayan ve etiket bilgileri silinmiş olmak üzere 26 bin 640 kutu tıbbi ürüne el koydu.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde kaçak bir depoda arama yaptı. Aramada miadı geçmiş ve Tarım ve Orman Bakanlığı İlaç Takip Sisteminde klinik stoklarında kayıtlı olmayan ürünler; etiket bilgileri değiştirilmiş, silinmiş, tahrip edilmiş ürünler; miadı geçmemiş ancak klinik stoklarında İlaç Takip Sistemi üzerinde görülmeyen tıbbi ürünler; kliniğin İlaç Takip Sistemi üzerindeki bitmiş stoklarında bulunan ve reçetesi kesilmiş ancak satışı gerçekleşmemiş ürünler ile bazılarının son kullanma tarihleri geçmiş ve bazılarının ise son kullanma tarihleri yaklaşmış tıbbi ürünler ile veteriner sağlık ürünleri ve gıda takviyeleri tespit edildi.
Tespit edilen ürünler ile ilgili olarak miadı geçen ve Tarım ve Orman Bakanlığı İlaç Takip Sisteminde kayıtları olan ya da olmayan bütün tıbbi ürünler ile etiketlerinde tahribat yapılan bütün tıbbi ürünlere, masrafları klinik sahibine ait olmak şartıyla imha edilmek üzere el konuldu. Tespit edilen toplam tıbbi ürünün yaklaşık 450 kalem olduğu, bunun içinde 238 kalem tıbbi ürünün miadının geçmiş olarak bulunduğu, 30 kalem tıbbi ürünün İlaç Takip Sisteminde bulunmadığı ve 182 kalem de tıbbi ürünün etiket bilgileri değiştirilmek üzere tahrip edilmiş ve silinmiş olduğu tespit edildi. Toplam 26 bin 640 kutu ürüne el konuldu.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Mevzuata aykırı bütün ürünler tarafımızca tespit edilmiş ve tutanağa bağlanarak kayıt altına alınmış olup, el konulan ürünler resmi araçla Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne refakatimiz dahilinde getirilmiştir. Şikayete konu olan veteriner muayenehanesinde yapılan denetim neticesinde; söz konusu klinikte tespit edilen sahte etiketler tarafımızca mühürlenerek el konulmuş olup birer örnekleri Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tutulan tutanak kayıtlarına geçmiştir. İşletme hakkında miadı geçmiş ürün bulundurup satmaktan dolayı idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca etiketlerde yapılan tahribatlar ve sahte etiketli ürünlerin satışlarının yapılmasından dolayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatılacak ve Antalya Veteriner Hekimler Odasına konunun iletilerek 6343 Sayılı Kanun kapsamında da incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenecek olup bütün kurumlarca yapılacak olan incelemeler Müdürlüğümüzce sonuna kadar takip edilecektir” dedi.

ANTALYA

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
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  • İKİNDİ 15:41
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