Nihat Özdemir'den hakemlere destek

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kış Semineri'ne katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, federasyon olarak hakemlerin arkasında olduklarını belirterek, "Hata olacaktır. Önemli olan, kamu vicdanını yaralayacak, art niyet içeren yanlışların yapılmaması" dedi.

2019-2020 Sezonu MHK Kış Semineri, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Seminerde konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakemlere her zaman ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Tüm seminer ve törenlerde, MHK'nın hakemlerinin yanında yer aldıklarını dile getiren Özdemir, "Hepimiz için zor geçen bir ilk yarıydı. Üzülerek gördük ki, hemen hemen her hafta spor kamuoyunun ana gündemi hakemler oldu. Gönül isterdi ki, milli takımımızın büyük başarıya imza attığı, ülke olarak dünya futbolunda öne çıktığımız, önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız bir dönemde, kısır hakem tartışmaları bu kadar ön plana çıkmasaydı" diye konuştu.

"HAKEMLER GEMİYİ SAĞ SALİM LİMANA YANAŞTIRMALI"

Nihat Özdemir, futbolu oynayanlar futbolcular, taktiği veren teknik direktörler, takımları kuran yöneticilerin de hata yaptığını ama nedense en çok eleştirilen ve tartışılanların hakemler olduğunu aktardı.

Özdemir, "Şu gerçek unutulmamalı ki, futbolda iki taraf var ve bir karardan iki tarafın da memnun kalması mümkün değil. Şimdi önümüzde daha çetin geçecek bir ikinci yarı var. Bu dönemde herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Futbol ailesi olarak hepimiz aynı gemideyiz. Fırtına ne kadar büyük olursa olsun bizlerin ve siz hakemlerimizin sorumluluğu, gemiyi sağ salim sezon sonunda limana yanaştırmak. Bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"VAR İLE 65 KARAR DÜZELTİLDİ"

Baskı altında olan hakemlerin genel olarak iyi bir performans sergilediğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Hata illa ki olacaktır. Bu hatalardan da gerekli dersler çıkartılacaktır. İnşallah hakemlerimiz, ikinci yarıda performanslarını daha da artırarak sürdürecekler. Sezonun ilk yarısında VAR çok tartışıldı. Oysa, istatistiklere baktığımızda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin futbola ve hakemlere önemli katkısı olduğunu görüyoruz. Süper Lig'de oynanan 153 maçta, VAR ile 65 karar düzeltildi. Bu rakam geçen sezonun ilk yarısında 70'ti. Genel olarak 'VAR doğru kullanılmıyor' eleştirisi alıyoruz. Ancak ilk yarıya baktığımızda, VAR'a gidilen 69 pozisyonun sadece 4'ü değişmemiş. Yani VAR'ın gereksiz yere değil doğru kullanıldığını söyleyebiliriz. Bugün UEFA da VAR uygulamalarımızı beğeniyor, seminerlerini Riva VAR Merkezi'nde yapıyor. UEFA Hakem Komitesi, Türk hakemlerini yakından izliyor, sürekli maç veriyor. İlk yarıda FIFA hakemlerimizin 35 maçta görev alması bizler için gurur verici."

"VAR'IN ELEŞTİRİLECEK NOKTALARI DA VAR"

VAR'ın kamuoyunda her hafta tartışına dikkat çeken Özdemir, "VAR, futbolda tartışmayı yüzde 100 oranında bitirmek için değil yüzde 100 skandal kararları engellemek için getirildi. Eskisi gibi yarım metre, 1 metre ofsayttan atılan golleri, ceza sahası dışında verilen penaltıları, elle atılan bariz golleri görmüyoruz. Peki VAR'ın eleştirebileceğimiz noktaları yok mu, var. O da inceleme sürelerinin uzaması, oyunun soğumasıdır. Bu bütün dünyanın sorunu ve bütün önde gelen liglerde tartışılıyor. Sistem zamanla daha da gelişecektir" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU BİLDİĞİNİZİ ÇALIN"

Futbolda maalesef kazanınca daima 'biz kazandık' olur. Kaybedince suçlu, TFF Başkanı, MHK Başkanı, hakemler, VAR, AVAR'dır" diye sözlerini sürdüren Özdemir, "Bu tartışmalar sizlerin üzerinde hiçbir zaman baskı oluşturmamalı. Ne olursa olsun, gördüğünüzü, doğru bildiğinizi çalın. Bizler federasyon olarak arkanızdayız. Hata olacaktır. Önemli olan, kamu vicdanını yaralayacak, art niyet içeren yanlışların yapılmaması. Bu tür yanlışların yapılmadığına hepimiz yürekten, kalpten inanıyoruz. Onun için sizler, üretilen senaryolara kulak asmayın, biz onlara gerekli cevapları zaten veriyoruz" dedi.

"SAHADA DÜDÜĞÜNÜZ VE KARTLARINIZ KONUŞSUN"

MHK ve hakemlerin federasyonu temsil ettiğine vurgu yapan Özdemir, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Bizleri temsil edenlere, hele hele sahada saygısızlık yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Onun için sizler de sahada ister futbolcu, ister teknik adam, ister koridorda yönetici olsun, saygısızlığa prim tanımayın, duygusal davranmayın, yapanın cezasını anında verin, kurullarımız gereğini yapar. Sahada kartlarınız ve düdüğünüz konuşsun. Özgüveniniz tam olsun. Hakem şansınız daima yanınızda olsun. Sizlere başarılı bir yıl diliyorum. Yeni yılda FIFA kokartı taşıyacak hakem kardeşlerimizi tebrik ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

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