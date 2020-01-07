Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Antrenmana dün resmi sözleşmeye imza atan yeni transfer Fedor Kudryashov da katıldı.

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel Tesisleri'nde sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Regnum Carya 1 No'lu sahada, teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Eğitsel oyunun ardından istasyon çalışmalarına geçen kırmızı beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılıp taktiksel antrenman yaptı. Antalyaspor'un antrenmanı, minyatür kaleli alanda yapılan taktiksel çalışma ile sona erdi.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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