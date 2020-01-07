Kaş’ta ulaşıma sis engeli

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler zor anlar yaşadı.

KaşAntalya yolunun Kasaba ve Ağullu Mahallesi kesiminde yoğun sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Bugün öğleden sonra etkisini artıran sis dolayısıyla karayolunun bazı bölümlerinde görüş uzaklığı yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bazı sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, bazıları da yol kenarlarında mola vererek sis etkisinin azalmasını bekledi.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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