Fırtınanın kayalıklara savurduğu caretta sahile vurdu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası caretta caretta, ölü olarak Antalya'da kıyıya vurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde İncekum plajında bir caretta caretta kıyıya vurdu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve korunan türler arasında gösterilen caretta carettanın ölü olarak kıyıya vurması vatandaşları da üzdü. Caretta carettanın canlı olduğunu düşünerek heyecanla izlemeye gelen vatandaşlar büyük bir şaşkınlık ve üzüntü duydu. Dalgaların caretta carettayı savurmasıyla hareketsiz kalan bedenini gören vatandaşlar öldüğünü anladı. Caretta carettanın, dev dalgaların bedenini kayalıklara çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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