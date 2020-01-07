İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: 2-1

İttifak Holding Konyaspor, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren İttifak Holding Konyaspor ile Altınordu, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Konyaspor´un konakladığı otelin sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla sona erdi. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Levan Shengelia ile 70'inci dakikada Erdon Daci atarken, Altınordu'nun tek golünü ise 18'inci dakikada Okan Derici kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karşılaşmadan görüntüler
ANTALYA
07 Ocak 2020 Salı
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