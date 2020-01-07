Hazırlık maçı: Konyaspor: 2 - Altınordu: 1

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konyaspor ile Altınordu arasında oynanan hazırlık maçında yeşilbeyazlılar İzmir temsilcisini 21’lik skorla mağlup etti.

Süper Lig’de devre arası çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Konyaspor, İzmir temsilcisi Altınordu ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. Yeşilbeyazlılar rakibini 21 mağlup ederken goller 14. dakikada Levan Shengelia ve 70. dakikada Erdon Daci’den geldi. Altınordu’nun golünü ise 18. dakikada Ali Mert Aydın’dan geldi.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.