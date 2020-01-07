Trabzonspor'da neşeli idman

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- Süper Lig´in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek´te sürdüren Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk 30 dakikasının basına açık gerçekleştirdiği antrenman ısınma haretleriyle başladı. Üç grup halinde top oyunu oynayan bordo mavililerin antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu. Çalışmanın basına kapalı kısmında oyunsal etkinliğin devam ettiği öğrenildi.

Trabzonspor yarın saat 14.30´da TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık karşılaşmasında karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylar



ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

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