Keçiörengücü, Bokila’yı kadrosuna kattı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Hollandalı forvet Jeremy Bokila’yı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Mor Menekşeler, Hatayspor’dan ayrılan Jeremy Bokila ile 1,5 yıllığına anlaştı. Transfer sonrasında konuşan Bokila, “Keçiörengücü’ne geldiğim için mutluyum. Eski takımımda çok oynamadım. İnşallah Keçiörengücü bana bu şansı verecek” diye konuştu.

ANTALYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.