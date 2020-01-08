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Antalya'nın 2020 hedefi, 17 milyon turist

DHA

ANTALYA'da turizmciler, geçen yıl 15 milyon 644 bin yabancı turistin ziyaret ettiği kente, 2020 yılında yüzde 10-12'lik artışla 1717,5 milyon yabancı turist bekliyor. 

ANTALYA'da turizmciler, geçen yıl 15 milyon 644 bin yabancı turistin ziyaret ettiği kente, 2020 yılında yüzde 10-12'lik artışla 1717,5 milyon yabancı turist bekliyor. 
Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden turizmde, 2019 yılında 15 milyon 644 bin 108 turist sayısıyla birinci sırada yer alan Antalya, 2020 yılı hedeflerini ortaya koymaya başladı. 2019'da tüm zamanların rekorlarını kıran sektör, 2020'de yeni rekorlar hedefliyor.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 2019'daki 16 milyon hedefini kıl payıyla kaçırdıklarını ve 15 milyon 644 bin yabancı turist sayısıyla tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti. Ocakşubat ayları itibarıyla erken rezervasyonlara bakıldığında geçen yıla göre yüzde 10-12 oranında hem iç, hem dış pazarda artış olduğunu kaydeden Atmaca, "Uluslararası bir kriz yaşamazsak bu yıl yüzde 10-12, hatta yüzde 15 artış bekliyoruz. Şu anki veriler de onu gösteriyor" dedi.
17 MİLYON TURİST HEDEFİ
Antalya'nın 2020 yılına da rekorlarla başladığını dile getiren Ülkay Atmaca, "Antalya'nın birçok yerinde onlarca futbol takımı kamp yapıyor. Sağlık ve kongre turizminde güzel gelişmeler yaşıyoruz. Özellikle golf ve futbol turizminde ciddi artış var. Futbol sahalarında 3 bine yakın takımın kamp yapmasını bekliyoruz. Yüzde 1520 artış beklediğimiz golfte bütün sahalar dolu. Sektör olarak 2020'den çok ümitliyiz. 1717,5 milyon civarında yabancı turist bekliyoruz" dedi.
RUSYA'DAN 6 MİLYON TURİST HEDEFİ
Yurt dışı pazarlar ve iç pazar açısından da değerlendirmede bulunan Atmaca, "Özellikle yılbaşı döneminde yerli turistten ciddi talep oldu. İç pazarın erken rezervasyonları da gayet iyi gidiyor. Bu dönemde tatil planını yapan Türk tüketiciler, erken rezervasyonla yüzde 40-45 gibi indirimden faydalanabiliyor. Avrupa pazarında yüzde 1015, gelişmekte olan en önemli pazarlarımızdan biri olan Polonya'da yüzde 20-25 artış bekliyoruz. Rusya'da da yüzde 10-15 dolayında artışla bu yıl 6 milyonu aşmasını bekliyoruz" diye konuştu.
AVRUPA PAZARINDA YÜZDE 15 ARTIŞ BEKLENİYOR
Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı İlknur Fidan Kepez, büyük tur operatörleriyle yapılan görüşmeler neticesinde erken rezervasyon taleplerinin bugünkü verilerine göre Avrupa'da yüzde 15, Almanya'da yüzde 1520, Rus pazarında da yüzde 20'ye yakın artış beklediklerini açıkladı. İran ve ABD arasındaki gerilime de işaret eden Kepez, büyük siyasi sıkıntılar yaşanmadığı takdirde bu yıl turizmin geçen yıla göre daha iyi olacağını kaydetti.
Turistin büyük bölümünün yaz döneminde gelen, her şey dahil ve kişi başı geliri düşük, kışın ise az sayıda ama harcama düzeyi yüksek turistten oluştuğuna işaret eden Kepez, "Hedefimiz ve çalışmalarımız bu yıl nitelikli, harcama oranı daha yüksek turiste yönelik. Daha çok gelir getiren, şehre inebilecek, esnafın da para kazandığı turisti çekmek istiyoruz. Ayrıca yeni pazarlar da bulmamız gerekiyor. Kış döneminde futbol, golf, sağlık, kongre ve kültür turizmi daha revaçta. Saklıkent Kayak Merkezi de kış turizmi için popüler bir merkeze dönüşebilir" diye konuştu.

ANTALYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
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