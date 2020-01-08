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(Özel haber) Mehmet Özdilek: “5 oyuncu almak istiyoruz” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet ...

İHA

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ilk yarıyı değerlendirirken, transfer için de mesajlar verdi. 5 futbolcuyu kadrolarına katmayı planladıklarını ifade eden Özdilek, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş için de, "Beni ben yapan değer Beşiktaş'tır" diye konuştu.

(Özel haber) Mehmet Özdilek: “5 oyuncu almak istiyoruz” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Beni ben yapan değer Beşiktaş’tır” “Herkesin Beşiktaş’a hizmet etme düşüncesi vardır” “Dostluğumuz baki ama sahada rakibiz”

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ilk yarıyı değerlendirirken, transfer için de mesajlar verdi. 5 futbolcuyu kadrolarına katmayı planladıklarını ifade eden Özdilek, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş için de, “Beni ben yapan değer Beşiktaş’tır” diye konuştu.
Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya Belek’te hazırlanan Denizlispor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Devre arası kamp çalışmalarıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Özdilek, “Hazırlıklara başlayalı birkaç gün oldu. 3’ünde başladık idmanlara. 12’sinden sonra kupa ve lig için Denizli’de devam edeceğiz. İlk yarıda, bu ligden uzun süre ayrı kalan bir takım için 22 puan aslında iyi. 8. haftadan itibaren biz göreve geldik ve 8 puandan 22 puana geldik. Ortalamamız da maç başına 1.45 1.50 civarı oldu. Oldukça iyi bir periyot. İlk devreyi bitirdik ama ikinci yarıda oldukça zorlu bir dönem bizi bekliyor. Takım çalışması devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Tabii ki kolay değil devre arasında oyuncu almak. Gönderecekleriniz, alacaklarınız, oyuncunun tercih etmesi gibi birçok bileşen var. Sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. Ancak çok fazla da zamanımız yok. Hızlı şekilde kadromuza takviye yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şu anda 5 oyuncuyu kadromuza katmayı planlıyoruz”
Transferle ilgili de konuşan Mehmet Özdilek, “Sezon başı itibariyle kurulan kadro, çok geniş bir kadro değil. Bu anlamda eksikliğimiz var. İlk yarıda Oğuz, Mehmet ve Burak ayrıldı. Mevcut kadronun üzerine 4 transfer düşünüyorduk ama bu isimler de gidince sayısal olarak da azaldık. Sapunaru’nun bir sakatlığı var, nasıl döneceğini bilmiyoruz. Stoperde 2, orta sahada 1 ya da 2 oyuncu düşünüyoruz. Sol bekte de bir alternatif düşünüyoruz. Böyle bakıldığında şu anda 5 oyuncuyu kadromuza katmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

“İş disiplini gelecek planında etkili oldu”
Aynı dönemde birlikte forma giydiği Beşiktaşlı futbolcuların birçoğunun şu anda teknik direktörlük yapmasıyla ilgili de konuşan Mehmet Özdilek, “Teknik direktörlük konusunda o dönemde tabii ki bir eğitim vermediler. Bizim jenerasyonumuz önemli bir jenerasyondu. Oyuncu yapısıyla, kişilik ve karakteriyle, Süleyman abiyle, yönetim kurulu ve taraftarıyla birleşen, iş ahlakı yüksek olan bir gruptu. Belki de aldığımız iş disiplini, gelecek planlarımızda muhakkak ön söz olmuştur. Bizim jenerasyonun hepsi, seçtikleri branşta başarılı şekilde hem kendilerini hem geçmişlerini temsil ediyorlar. Kendi adıma bakarsak, işimi çok seviyorum. Dolayısıyla bu mücadelenin içinde hem kendinizi geliştirmelisiniz, hayat ve iş disiplininizi birleştirmelisiniz. Çalıştığınız zaman da karşılığını alıyorsunuz” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Dostluğumuz baki ama sahada rakibiz”
Beşiktaş’ta oynayan ve şu anda teknik adam olan isimlerin aynı forma ile mücadele ettikten sonra şu anda hoca olarak rakip olmasıyla ilgili konuşan Özdilek, “Sonuç olarak zamanında oynadığımız kulübe de rakip oluyoruz. Bu işin doğasında rakip olmak var. Biz oynadığımız dönemde aynı forma için ter döken bir ekiptik. Ortak menfaat takımı başarıya ulaştırmaktı ama futbolu bıraktıktan sonra herkes bireysel başarı hedefliyor. Dostluğumuz baki ama sahaya çıkınca rakip oluyoruz ve kazanmak için odaklanıyoruz. Önemli olan dostlukların uzun ve kalıcı olması. Biz de bunu başardık ve bu da alkışa değer” diye konuştu.

“Beni ben yapan değer Beşiktaş’tır”
Beşiktaş taraftarının gerek kendisine, gerekse de diğer takım arkadaşlarına gösterdiği sevgiyle ilgili de konuşan Mehmet Özdilek, “Bu sevgiyi yok edemezsiniz. 14 sene uzun bir sene ve birçok arkadaşımıza bu sevgi gösteriliyor. Hak ettiklerine de inanıyorum. Beşiktaş tarihinde önemli yer teşkil etmişlerdir. Bizi biz yapan değer Beşiktaş, bunu her yerde söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Rahmetli Süleyman abiden şunu öğrendik, ‘Yaptığınız işte en iyisi olmaya çalışın, gittiğiniz ve hizmet ettiğiniz kulübe her şeyinizi vermeye çalışın’. Biz de profesyonelliğimizde çalıştırdığımız kulüplere en iyi şekilde hizmet etmeye ve bütün benliğimizle sahiplenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş’a rakip olduğumuzda da tek düşüncemiz, çalıştırdığımız takımımızın kazanması. Bütün yoğunluğumuz bunun üzerine oluyor. Beşiktaş, beni ben yapan bir değer. Hayatımın 3’te 1’lik dönemi İstanbul’da, Beşiktaş camiasında geçti. Unutmak mümkün olmaz ama profesyonelliği de bir kenara atmak etik olarak doğru olmaz” dedi.

“Herkesin Beşiktaş’a hizmet etme düşüncesi vardır”
Bir gün Beşiktaş’ı çalıştırmak gibi bir hayali olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Mehmet Özdilek, “Beşiktaş’a hizmet eden bütün oyuncuların muhakkak böyle bir düşüncesi vardır. Doğru zamanda doğru şekilde olursa, çok da mutlu oluruz tabii ki. Bu bir süreçtir, bir zamandır, bir organizasyondur. Dolayısıyla zamanı gelince de muhakkak olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

"Zor süreçlerde doğru hamleler yapmaya çalışıyoruz"
Son olarak genç teknik adamların çok başarılı olmasını istediğini söyleyen başarılı teknik adam, “Başarı kriteri 1 senede, 2 senede olmuyor. Önemli olan istikrar ve süreci yakalamak. Türkiye’de bu ülkeye hizmet edecek çok değerli ve genç meslektaşlarım var. Onlara da başarılar diliyorum. Biz de artık tecrübeliler sınıfına girdik. 12 yıldır Süper Lig’de çalışıyorum. Zor süreçlerde doğru hamleler yapmaya çalışıyoruz. Ama genç nesilden de bu ülke futboluna hizmet edecek çok değerli arkadaşlarımız var” diyerek sözlerini tamamladı.

ANTALYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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