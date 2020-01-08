(ÖZEL) Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar

- Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar. Bursaspor şampiyon olmuştu, herkesin takdirini toplamıştı, hoşuma giden bir olaydı. İstanbul takımlarımız her zaman şampiyonluk yaşamışlar, onların da hedefleri şampiyonluk. Büyük camialar ve beklentiler var. Buna cevap veremediğin zaman tabii ki yönetmek kolay değil. Onların da işleri çok zor. Her takımın gönlünden geçen şampiyonluktur" dedi.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

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AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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