(ÖZEL) Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar

- Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar. Bursaspor şampiyon olmuştu, herkesin takdirini toplamıştı, hoşuma giden bir olaydı. İstanbul takımlarımız her zaman şampiyonluk yaşamışlar, onların da hedefleri şampiyonluk. Büyük camialar ve beklentiler var. Buna cevap veremediğin zaman tabii ki yönetmek kolay değil. Onların da işleri çok zor. Her takımın gönlünden geçen şampiyonluktur" dedi.
ANTALYA
08 Ocak 2020 Çarşamba
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