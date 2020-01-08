- Bu yıl FIFA kokartı alan Arda Kardeşler, "VAR faydalı bir sistem. Daha önce elle atılan goller, 1 metre ofsayt olan pozisyonlar, ceza sahası dışında verilen penaltılar vs. gibi çok açık hatalar engellendi. Ancak yoruma bağlı pozisyonlarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da futbolun güzelliği diyelim" dedi.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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