(ÖZEL) Ankaragücü'nün Arjantinli oyuncusu Oscar Scarione: Şu an yüzde yüz hazırım

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"Annem benim her şeyim"

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MKE Ankaragücü'nün Arjantinli futbolcusu Oscar Scarione, "Son 3 ayda 3 farklı sakatlık geçirdim. Sakatlıkların sebebini bulmaya çalışıyordum ancak bulamadım. Şu an için yüzde yüz iyileştim ve sakatlıklar geride kaldı" dedi.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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