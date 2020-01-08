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Minibüs refüjdeki bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün refüjdeki demir bariyere çarptığı kazada ağır yaralanan Adem Yörük (42) hastanede yaşamını yitirdi, 3 yaralı ise tedaviye alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün refüjdeki demir bariyere çarptığı kazada ağır yaralanan Adem Yörük (42) hastanede yaşamını yitirdi, 3 yaralı ise tedaviye alındı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında AntalyaAlanya yolunun Serik'e bağlı Kadriye kavşağında meydana geldi. Serdar Okka'nın kullandığı 07 ELK 68 plakalı minibüs, refüjde bulunan demir bariyere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Gelen ekipler araçta bulunan sürücü Serdar Okka, Adem Yörük, Melike Yeşilyurt ve İsa Deniz'i dışarı çıkardı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Adem Yörük, müdahalee rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ANTALYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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