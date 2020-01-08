Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, devre arası hazırlıklarını gerçekleştirdiği Antalya Belek’te bu sabah yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.

Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe, bu sabah yaptığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular antrenörler eşliğinde açma germe çalışması yaparken, idmanın basına açık olan son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Fenerbahçe’de Gustavo, Isla ve Jailson dün akşam saatlerinde kampa katılıp antrenmanda yer alırken, Emre Belözoğlu rötar sebebiyle takıma katılamadı.

Sarılacivertliler çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.