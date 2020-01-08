Fenerbahçe’de gençler antrenmanda

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Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda bulunan genç futbolcular A takımla birlikte antrenmanda yer alıyor.

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de genç takım futbolcuları da antrenmanlarda yer alıyor. 5 Ocak tarihinde A takım ile beraber kampa katılan Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen sarılacivertlilerin tüm antrenmanlarında takımla birlikte çalışıyor. Çalışmalar esnasında A takım futbolcuları ile fikir alışverişinde bulunan genç isimler hazırlıklarına tecrübeli futbolculardan aldığı bilgiler ile devam ediyor.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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