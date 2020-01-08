(ÖZEL) Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Sen düşersen biz de düşeriz diye mesajlar alıyorum

- HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Geldiğimde moraller çok bozuktu. Oyuncu yoktu, takım dağılmıştı. Genç oyuncularla devam ettik. Yine de var olduğumuzu göstermeye çalıştık. Hepsiyle birebir konuşup, morallerini yerine getirmeye çalıştım. O diyaloglar kısa zamanda birlik beraberliğe dönüştü. İletişim çok iyi. Medyada takip ettim. Artem ve Lung benim hakkımda bir şeyler söylemiş. Önemli olan yönetimin, çalışanların takım ruhunda olması. Takım dağılmıştı, sorun ordaydı. Elimizdeki oyuncuları takım haline getirdik" dedi.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.