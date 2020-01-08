(ÖZEL) Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: Takımı ligde tutacağız

"Annem benim her şeyim"

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Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, "Tabii ki hiçbir şey için garanti veremeyiz fakat hazırlıklara iyi başladık. İnanıyorum ki bu sene takımı ligde tutacağız" dedi.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

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İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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