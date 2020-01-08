Büyükşehir’den Saklıkent’e günlük ulaşım

Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya'nın en önemli kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi'ne 7 gün toplu ulaşım imkanı sağlanıyor. Antalyalılar her gün 2 bin 400 rakımlı Saklıkent’e çıkarak kar keyfi yaşayabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Saklıkent'e ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma seferlerine bu yıl da devam ediyor. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne vatandaşların toplu taşıma ile ulaşımını kolaylıkla sağlayacak 500 No'lu OtogarSaklıkent Toplu Taşıma Hattı, seferleri sürüyor.

500 nolu hat, saat 08.30'da Antalya Otogar'dan kalkıyor ve Dokuma ParkÖzdilekÇallıTıp FakültesiUncalı MezarlığıBahtılıDoyran ve Saklıkent Yaylası güzergahında erişim sağlıyor. Hat, saat 15.30’da Saklıkent’ten dönüyor.



ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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