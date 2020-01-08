Kayıp keçileri jandarma buldu

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

Kumluca Salur mahallesinde bir vatandaşın 112 acil ihbar hattını arayıp 10 adet keçisinin kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önce keçilerin bulunduğu ağılın kapısının açıldığını ve açılan kapıdan keçilerin gece saat 03. 00’te kaçtığını kamera kayıtlarından tespit etti. Jandarma kamera kayıtlarından yola çıkarak, keçileri Salur mahallesi ormanlık alanda buldu. 10 adet keçi, sahibine teslim edildi.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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