Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tolga Ciğerci: “Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım” Fenerbahçeli futbolcu Tolga ...

İHA

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, en kötü günlerinde sarılacivertlilerin yanında olduğunu belirterek, "Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım. Burada çok mutluyum. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, en kötü günlerinde sarılacivertlilerin yanında olduğunu belirterek, "Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım. Burada çok mutluyum. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
Süper Lig’in devre arası çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de antrenman sonrasında sarılacivertli futbolcu Tolga Ciğerci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın çok iyi olduğunu belirten Ciğerci, “Kendimizi iyi hazırlıyoruz. Kayseri maçına da hazırlanıyoruz. İnşallah 2020’ye iyi başlayacağız. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Performansımı konuşursak her gün iyi çalışıp, kendime dikkat ediyorum. O yüzden sıkıntı yaşamıyorum. Sakatlığım istediğim gibi olmadı. Çok şükür o günleri de atlattım, zordu kolay değildi. Ama sağ olsun Ali Koç başkanım, doktorlar herkes bana destek verdiler. O kötü günlerden iyi çıktım. Sonuçları da zaten maçlarda belli oluyor” dedi.

“Boş mukaveleye imza atarım”
Kendisinin sözleşme durumu hakkında da konuşan Ciğerci, “Sözleşme ile ilgili fazla bir şey diyemem. Benim bir hedefim var. 5 ay sonra takımla şampiyon olmak istiyorum. Elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra her şey kendiliğinden gelir. Fenerbahçe’ye ne kadar teşekkür etsem azdır. En kötü günlerimde beni yalnız bırakmadılar. Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım. Burada çok mutluyum. 45 ay bir zamanımız var. Orada da şampiyon olmak istiyoruz. Benim hedefim bu” ifadelerini kullandı.

“En sevdiğim mevki orta saha”
Tolga Ciğerci, en sevdiği mevkilerin orta saha, 6 ve 8 numara olduğunu belirterek, "Tabi hoca sağ, sol ne derse benim için problem değil ve bu pozisyonlarda da oynadım. Takıma büyük bir katkı verebiliyorsam benim için önemli değil. Takımda da başarı oluyorsa. Mevkiye göre bağlı şeyler var. 6 numara derse hoca istediğim kadar fazla öne gidemem. Kanat ve 8 numarada daha fazla ileri çıkma şansım olur. Skora katkım çok iyi gidiyor. 23 gol fazla olabilirdi. Önemli olan fazla koyup çalışarak yapmam” şeklinde konuştu.

“Mehmet Ekici’nin dönmesine sevindim”
Mehmet Ekici’nin takıma dönmesiyle ilgili düşüncelerini dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, “Ben herkesle iyi anlaşıyorum. Tabi bir iki arkadaş var. En fazla dostum Mehmet Ekici. Ama herkesle iyi anlaşıyorum. Herkesi çok seviyorum, hepsi çok iyi. Ekici için sevindim tekrar döndü. Onun için her şeyin hayırlısı olur. Çok büyük bir futbolcu, bize yardım edecek bir isim. Kendisi çok iyi bir insan. İnşallah kendisini idmanlarda da gösterebilir” dedi.

“Herkesin kalbi ne diyorsa oraya gitsin”
Milli takım seçimleri hakkında sorulan başarılı futbolcu, “Herkesin farklı düşüncesi var. Ben milli takımı seçtiğimde kalbimle seçtim. Öbürü Almanya’da doğdum diyor orayı seçiyor. Bu konuyla ilgili fazla bir şey diyemem. Herkesin kalbi ne diyorsa oraya gitsin. Ahmet Kutucu bizim için çok iyi bir futbolcu. Benim hedefim hep A Milli Takım'dı. Türkiye için oynamak istiyordum. Umarım en kısa zamanda tekrar çağrılırım” diye cevap verdi.

“Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın”
Tolga Ciğerci, sezonun ikinci yarısı için ise şunları söyled:
“Taraftar bizi yalnız bırakmasın, hep destek versin. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah hep beraber camia olarak başarılı oluruz. Hedefimiz dışarıda da puan toplamak. 2019’u bence iyi bitirdik. Bu yılda öyle yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe içeride, dışarıda oynasın aslında fark etmiyor. Önemli olan takım olarak bunu bilmemiz gerekiyor.”

ANTALYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keçiörengücü’nde durmak yok
YEREL HABERLER Keçiörengücü’nde durmak yok
Tolga Ciğerci: Boş mukaveleye imza atarım
YEREL HABERLER Tolga Ciğerci: Boş mukaveleye imza atarım
Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) 2. olağan genel kurulunu yaptı
YEREL HABERLER Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) 2. olağan ...
Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak
YEREL HABERLER Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında ...
Kayıp keçileri jandarma buldu
YEREL HABERLER Kayıp keçileri jandarma buldu
Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını 5 derece geçince, vatandaşlar sudan çıkmak istemedi Abdurrahman Özbek: "Sudan çıktığımda tekrar ısınmak için suya girdim"
YEREL HABERLER Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak ...
Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor
Skolyozda erken tanının önemi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Op. Dr. Karabuğa: "Belirtiler dikkate alınmalı"
YEREL HABERLER Skolyozda erken tanının önemi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. ...
Finike'de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı
YEREL HABERLER Finike'de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı
Fırtınadan kışlık yakacaklarını çıkardılar Deniz, fırtınayla birlikte atılan çöpleri geri verdi Sahiller atıklar ve odun parçalarıyla doldu, vatandaş yakacak için sahile akın etti
YEREL HABERLER Fırtınadan kışlık yakacaklarını çıkardılar Deniz, ...
2019 yılında 9 bin 46 çiftçiye enerji desteği sağlandı
YEREL HABERLER 2019 yılında 9 bin 46 çiftçiye enerji desteği ...
Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyor
Beşiktaş orta ve şut çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş orta ve şut çalıştı
(ÖZEL) Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: Takımı ligde tutacağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kayserispor Teknik Direktörü Robert ...
Büyükşehir’den Saklıkent’e günlük ulaşım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Saklıkent’e günlük ulaşım
Kepez, 100 bin metrekare parke yapacak
YEREL HABERLER Kepez, 100 bin metrekare parke yapacak
Akseki ve Elmalı’da kapanan mahalle yolları açıldı
YEREL HABERLER Akseki ve Elmalı’da kapanan mahalle yolları açıldı
ASSİM’de alternatif eğitim tartışıldı
YEREL HABERLER ASSİM’de alternatif eğitim tartışıldı
Çoban: “Verilen zam vergi yoluyla geri alınmamalı”
YEREL HABERLER Çoban: “Verilen zam vergi yoluyla geri alınmamalı”
(ÖZEL) Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Sen düşersen biz de düşeriz diye mesajlar alıyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Sen ...
Komşu cinayetinin ayrıntıları iddianamede
YEREL HABERLER Komşu cinayetinin ayrıntıları iddianamede
Antalya’da, ‘İyi İnsan Hareketi’ projesi Vali Münir Karaloğlu: "Hedef; erdemli, karakterli, hakka riayet eden, hakkı koruyan ve üstün tutan bir nesil yetiştirmek”
YEREL HABERLER Antalya’da, ‘İyi İnsan Hareketi’ projesi Vali Münir ...
Mehmet Ekici çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mehmet Ekici çalışmalarını sürdürüyor
Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X