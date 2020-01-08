Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak

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TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, hazırlık maçında Süper Lig takımı Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Devre arası çalışmalarını Antalya’da sürdüren Mor Menekşeler kampın ilk hazırlık maçında Başkent’in bir diğer takımı olan MKE Ankaragücü ile yarın saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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