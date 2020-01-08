Keçiörengücü’nde durmak yok

"Annem benim her şeyim"

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TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nün yeni sezon hazırlıkları Antalya'da yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.

MorBeyazlılar devre arası kamp çalışmalarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Antalya'da devam ediyor. Başkent ekibi bu sabahki antrenmana ısınma hareketlerinin ardından yaptığı istasyon çalışması ile devam etti. 1.5 saat süren antrenman futbolcuların neşeli hareketleri ile sona erdi.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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