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Hatayspor’dan ayrılan Jeremy Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı.

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1,5 yıllığına anlaşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Hollandalı forvet Jeremy Bokila, takımın Antalya’daki kampına katıldı. Yapılan sabah antrenmanında takım arkadaşları ile tanışan Bokila’nın antrenmandaki çalışma azmi dikkatlerden kaçmadı.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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