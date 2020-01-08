Trabzonspor'dan sessiz prova

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor'dan sessiz prova

İHA

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'in ikinci yarısına Teknik Direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni transfer Badou Ndiaye'nin ilk 11'de başladığı mücadeleye bordo mavili ekip Erce, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Kamil, Fıratcan ve Ekuban 11'yle çıktı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

ANTALYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı
YEREL HABERLER Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye ...
Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi
YEREL HABERLER Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi
BAGEV’de Davut Çetin dönemi
YEREL HABERLER BAGEV’de Davut Çetin dönemi
Antalya'da fırtınanın ardından deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da fırtınanın ardından deniz keyfi
Gömbe Panayır Alanı Projesi İşbirliği Protokolü İmzalandı
YEREL HABERLER Gömbe Panayır Alanı Projesi İşbirliği Protokolü ...
Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı
YEREL HABERLER Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı
Asansörler kırmızı alarm veriyor Denetlenen 10 bin asansörden yüzde 6,5'i yeşil etiket alabildi Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu: "Muratpaşa ilçesinde Denetim yapılan 10 bin asansörden yüzde 33,5’i kırmızı (uygunsuz), yüzde 10,5’i sarı (kusurlu), yüzde 49,5’i mavi (hafif kusurlu), yüzde 6,5 ‘i yeşil(güvenli) etiket aldı" "Kırmızı etiket alan asansörün bina sorumlusu zaman geçirmeden bu duruma el koymalı ve derhal asansörünü mavi ya da yeşil etikete taşımalıdır"
YEREL HABERLER Asansörler kırmızı alarm veriyor Denetlenen 10 bin ...
Alanya’da fırtına sonrası sörf keyfi Güneşi gören sörfçüler , tahtalarını alıp sahile koştu
YEREL HABERLER Alanya’da fırtına sonrası sörf keyfi Güneşi gören ...
Keçiörengücü’nde durmak yok
YEREL HABERLER Keçiörengücü’nde durmak yok
Tolga Ciğerci: Boş mukaveleye imza atarım
YEREL HABERLER Tolga Ciğerci: Boş mukaveleye imza atarım
Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) 2. olağan genel kurulunu yaptı
YEREL HABERLER Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) 2. olağan ...
Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak
YEREL HABERLER Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü hazırlık maçında ...
Tolga Ciğerci: “Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım” Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci: “Mehmet Ekici’nin dönmesine sevindim” “Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın”
YEREL HABERLER Tolga Ciğerci: “Buraya koysalar boş mukaveleye imza ...
Kayıp keçileri jandarma buldu
YEREL HABERLER Kayıp keçileri jandarma buldu
Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını 5 derece geçince, vatandaşlar sudan çıkmak istemedi Abdurrahman Özbek: "Sudan çıktığımda tekrar ısınmak için suya girdim"
YEREL HABERLER Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak ...
Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor
Skolyozda erken tanının önemi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Op. Dr. Karabuğa: "Belirtiler dikkate alınmalı"
YEREL HABERLER Skolyozda erken tanının önemi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. ...
Finike'de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı
YEREL HABERLER Finike'de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı
Fırtınadan kışlık yakacaklarını çıkardılar Deniz, fırtınayla birlikte atılan çöpleri geri verdi Sahiller atıklar ve odun parçalarıyla doldu, vatandaş yakacak için sahile akın etti
YEREL HABERLER Fırtınadan kışlık yakacaklarını çıkardılar Deniz, ...
2019 yılında 9 bin 46 çiftçiye enerji desteği sağlandı
YEREL HABERLER 2019 yılında 9 bin 46 çiftçiye enerji desteği ...
Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyor
Beşiktaş orta ve şut çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş orta ve şut çalıştı
(ÖZEL) Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: Takımı ligde tutacağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kayserispor Teknik Direktörü Robert ...
Büyükşehir’den Saklıkent’e günlük ulaşım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Saklıkent’e günlük ulaşım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X