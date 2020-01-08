Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “Herkesi bu kampta değerlendirip, kimlerle devam edeceğimize bakacağız. İnşallah sakatlıksız kazasız bir şekilde kampı bitirip, Trabzon’da sezona başlarız” dedi.

Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımda bildiği oyuncuların olduğunu ifade eden Çimşir, “Görmeyi istediğimiz oyuncular vardı ve karma bir takım yaptık. Eksikliklerimizi görüp, doğrularımızı daha çok yapıp lige en hazır şekilde çıkmak için müsabaka yaptık. Eksikleri görme açısından iyi bir müsabaka oldu. Bu eksiklikleri de konuşacağız. Bu eksiklikleri olumluya çevirip lige dönmek en büyük hedefimiz. Oyuncu sayımız fazla. Bazen iki grup yapıyoruz oyuncuları görmek adına. Süremiz kısa. Oyuncuları görme amacındayız. Son durumlarını görüp en iyi kadroyu çıkartmak için çalışıyoruz. Herkesi bu kampta değerlendirip kimlerle devam edeceğimize bakacağız. İnşallah sakatlıksız, kazasız bir şekilde kampı bitirip, Trabzon’da sezona başlarız” dedi.



“Ndiaye en kısa sürede adaptasyonu atlatacak”

Takımın yeni transferi Badou Ndiaye ile ilgili konuşan Çimşir, “Bildiğim bir oyuncu. Bu ligi, oyuncuları biliyor. Özellikle ilk yarı geldiği takımda çok fazla süre alamadı. Biraz onun eksikliği var ama iştahı arzusu gayet iyi. En kısa sürede adaptasyonu atlatacağını düşünüyorum. Bu ülkeyi bildiği için çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum” diye belirtti.



“Sakat oyuncuların aramıza katılması işimizi kolaylaştıracak”

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında ifadelerini belirten Hüseyin Çimşir, “Uğurcan, Kayseri maçında sakatlanmıştı burkulmayla beraber. Yusuf Sarı, Konya maçında sakatlandı. Burada Cafer’e bir darbe geldi. Kemik olunca ağrısı oldu ondan çıkardık. Kerim’de arka adalede problem var. Ne kadar önemli bilmiyorum. Sakat oyuncuların bir an önce toparlanıp aramıza katılması bizim işimizi kolaylaştıracak. Onazi 1 seneden fazla oldu oynamayalı. Dönem dönem oynadığı maçlar oldu. İlk yarı UEFA ve kupa maçında kullandık onu. Kolay bir iş değil futboldan uzak kalmak. İstediği, bıraktığı forma geçmesi biraz süre alacak. Ama niyeti, gayreti iyi. Zaman neyi gösterecek bakmak lazım” şeklinde konuştu.



“Ben bu takıma inanıyorum”

Trabzonspor’un ligdeki durumunu değerlendiren Çimşir, “Şansımızı yüksek görüyorum. Bence çok kaliteli bir kadro var. Bu kadronun bu işi başarabileceğini düşünüyorum. Ama şartları bilme şansım yok. Ben bu takıma inanıyorum. İnşallah hep beraber istenilen hedefe ulaşırız” ifadelerini kullandı.



“12 transfer yapmayı düşünüyoruz”

Trabzonspor’un transfer durumu hakkında konuşan Çimşir, “Biz zaten ilk yarının sonuna doğru oyuncuların katılması hakkında yönetimle konuştuklarımızdan biri Ndiaye’ydi. Bundan sonrasıyla ilgili yapabilirsek 12 transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arası hem ekonomik hem aradığınız oyuncu anlamında kolay değil. Ekonomisi uyacak mı bize uygun oyuncu olacak mı. Buraya arada oyuncu katmayı çok düşünmüyorum. Buradaki rekabeti yukarı çıkartacak oyuncular olursa katabiliriz” dedi.



“Talisca’nın transferi hayal”

Medyada çıkan Talisca haberlerine değinen Hüseyin Çimşir, “Talisca herkesin bildiği bir oyuncu. 2122 yaşında ekonomisini düşünerek İngiltere kariyeri varken Çin’e gitti. Farklı amaçla gittiğini düşünüyorum. Oyuncu olarak sorarsanız Talisca gibi bir oyuncunun bu kulüpte olması herkesin istediği bir şey. Ben de çok hayal olarak görüyorum” diye belirtti.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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