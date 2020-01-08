Topaloğlu, yabancı gelinlerle bir araya geldi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’de yerleşik olarak yaşayan yabancı gelinlerle bir araya geldi.

Beldibi Mahallesi’nde bir otelde yabancı gelinlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Topaloğlu’na, Beldibi Güzelleştirme ve Geliştirme Platformu’ndan Bülent Çimenli, Beldibi Mahallesi Muhtarı Bayramali Talih, belediye birim müdürleri, ASAT Kemer Şube Müdürü Emre Akdemir ve Kemer’de ulaşımı sağlayan durak başkanları katıldı.

Yabancı gelinler, Topaloğlu’na, Beldibi Mahallesi’nde yaşadıkları sıkıntıları tek tek anlattı. Sorunları tek tek dinleyen Topaloğlu, not alarak birim müdürlerimize gerekli talimatları verdi.

Yabancı gelinler, Beldibi Mahallesi’nde, ulaşım, kreş, çocuklar için oyun alanları, parklar, temizlik, sahilde vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği alanların oluşturulması ve yeniden düzenlenmesi, engelliler için yürüyüş platformlarının oluşturulması gibi konularda isteklerini bildirdi.

Topaloğlu, Beldibi Mahallesi’nde imar sorunu olması nedeniyle herhangi bir çalışma yapılamadığını ancak belediye olarak her türlü hizmeti vermeye hazır olduklarını belirtti.Toplantıda konuşan Başkan Topaloğlu, ulaşım konusunda Beldibi ve Göynük mahallelerinde ring seferlerinin başlayacağı müjdesini verdi.

Ulaşımda yaşanan sıkıntıları en kısa sürede çözeceklerini ifade eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, diğer sorunlarla ilgili de şunları kaydetti:“Öncelikle burada bulunanlar bizim yabancı gelinlerimiz değil. Sizler bizim artık bir parçamızsınız. Sorunlarınızı çözmek için elimizden geleni yapacağız. Kreş konusunda bazı prosedürler var. İskan olmadığı için bina yapamıyoruz. Ama Beldibi Hizmet Binamızı eğitim ve kültür merkezi gibi veya bir dernek gibi kullanabiliriz. Çöp kutuları en kısa sürede yerlerine koyulacak. Çocukların güvenle oyun oynayabileceği parkları yapacağız. Atatürk Parkı’nda bulunan iki parkın oyun gruplarının eksiklerini giderip çevrelerinde düzenleme yapacağız. Parklarda çocukların güvenliğini sağlamak için çevresine te örgüler veya başka bir sistem kuracağız. İmar olmadığı için bazı şeyleri yapamıyoruz. İnşallah imar sorunu çözülecek ve Beldibi hak ettiği hizmeti alacak.” dedi.

Topaloğlu, daha sonra Türk Bayraklı pastayı yabancı gelinler beraber kesti. Toplantı sonrası Atatürk Parkı ve sahilde incelemelerde bulunan Topaloğlu, birim müdürlerine yapılacak çalışmalarla ilgili gerekli talimatları verdi.

Başkan Necati Topaloğlu, yabancı gelinlerin istediği çalışmaları en kısa zamanda yapacaklarının sözünü de verdi.

Yabancı gelinler ise kendilerine zaman ayırıp sorunlarını dinledikleri için Topaloğlu’na teşekkür etti.

Öte yandan, yabancı gelinler, Topaloğlu’nun eğitime yaptığı hizmetler içinde ayrıca teşekkürlerini sundu.

ANTALYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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